Pronostic Lyon Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon se reprend face à Rennes

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce OL – Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tenu en échec dans l’Olimpico (1-1) face à l’Olympique de Marseille, Lyon n’a pas profité de la contre-performance lilloise pour se rapprocher de la première place. Au contraire, les Rhodaniens ont vu le PSG et Monaco être les grands gagnants de ce week-end. Actuellement, les 4 premiers de Ligue 1 sont seulement séparés par 4 points, ce qui devrait nous offrir une fin de saison palpitante. Au Stade Vélodrome, les hommes de Rudi Garcia ont rapidement pris les commandes par Karl Toko-Ekambi, bien servi par Paqueta. Le Brésilien aura été le héros malheureux de cette rencontre, puisqu’il a été à l’origine du penalty contestable sifflé contre son équipe, avant d’être expulsé en seconde période. Les Lyonnais se satisfont de ce point mais veulent renouer avec la victoire lors de la réception de Rennes. Un peu moins bien lors des derniers matchs, l’OL s’est incliné à domicile face à Montpellier (1-2) avant de s’imposer difficilement à Brest (2-3). La formation de Jean-Michel Aulas doit élever son niveau de jeu dans cette dernière ligne droite pour être compétitif pour le titre.chezjusqu’au 24 mars seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade Rennais est l’une des grandes déceptions de la saison en Ligue 1. Qualifié pour la Ligue des Champions la saison dernière, le club rennais se trouve actuellement en 9position, avec 3 points de retard sur la dernière place européenne. Les Rennes restent sur 6 journées sans la moindre victoire et surtout sur 3 défaites consécutives face à Saint-Etienne, Montpellier et Nice, une série qui a poussé Julien Stéphan à démissionner ce week-end. Au plus mal, le Stade Rennais devrait subir la loi d’une formation lyonnaise désireuse de rattraper les points perdus contre Montpellier et Marseille.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !