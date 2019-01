Pronostic Lyon Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Réaction attendue pour Lyon face à Reims !

Lyon a une nouvelle fois connu une désillusion en quart de finale de la Coupe de la ligue face à Strasbourg. Cette rencontre a été symptomatique de la saison des hommes de Bruno Genésio puisque amorphes pendant 30 minutes, les Rhodaniens ont ensuite énormément dominé avec 3 poteaux et un penalty obtenu. Ce manque d'efficacité est symbolisé par Nabil Fekir, une nouvelle fois décevant et qui a raté le penalty. Troisième de Ligue 1, l'OL doit absolument se reprendre à domicile.

Troisième défense de Ligue 1, Reims occupe une méritée 9place en championnat. Les hommes de David Guion vont s'appuyer sur leur performance du Vélodrome où ils avaient décroché un match nul (0-0). En confiance suite à leur victoire en Coupe de France face à Lens (2-0), les Champenois vont essayer de tenir au maximum face aux lyonnais mais ces derniers devraient l'emporter s'ils gâchent moins d'occasions. Lyon est en plus une équipe à réaction, à l'image de ses joueurs majeurs alternant les piètres performances et celles de premier plan.