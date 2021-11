Pronostic Lyon Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon confirme face à Reims

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Lyon Reims chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatrième de Ligue 1 la saison passée, l’Olympique Lyonnais a dû se contenter de l’Europa League. Pour atteindre une place sur le podium et retrouver les joies de la Ligue des Champions, le club rhodanien a fait appel à Peter Bosz, passé par l’Ajax, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Ses protégés se montrent intéressants sur la scène européenne où ils réalisent un parcours parfait avec 5 victoires en autant de matchs. Cette performance leur a assuré une place en huitième de finale de l’Europa League. Le technicien batave espère désormais que ses hommes trouvent la même constance en Ligue 1. Actuellement, la formation lyonnaise pointe en 7position avec 6 points de retard sur Rennes, dauphin du PSG, et 4 sur Nice qui complète le podium. Les partenaires d’Aouar ont cependant un match de retard puisque le choc face à Marseille a été arrêté après 4 minutes de jeu. Battu largement à Rennes (4-1) avant la trêve internationale, Lyon s’est repris en s’imposant à Montpellier (0-1) avec un but de Lucas Paqueta (7 buts toutes compétitions confondues), qui est certainement le meilleur joueur de l’OL depuis le début de saison même si c'est Toko-Ekambi (10 buts) qui mène le classement des buteurs lyonnais. Les retours de blessure de Slimani et Dembélé permettent à Paqueta de retrouver une place plus habituelle au sein du milieu de terrain alors qu’il avait évolué au sein de l’attaque en leurs absences.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le stade de Reims est quant à lui tourné vers le maintien. Dans cette optique, les hommes d’Oscar Garcia ont réalisé une bonne opération le week-end dernier en dominant le Clermont Foot à domicile (1-0) grâce à un but de Konan dans le temps additionnel. Cette victoire a redonné un peu d’air aux Champenois qui comptent désormais 3 points de plus que Clermont, premier relégable. Dans une partie basse de tableau intense, où les équipes relégables ne lâchent pas, Reims doit lutter à chaque rencontre pour accrocher des points. Avant ce succès, la formation rémoise avait signé deux nuls face à Monaco (0-0) et contre Strasbourg (1-1). A domicile et malgré le huis clos, Lyon devrait être en mesure de prendre le dessus sur une équipe rémoise un cran en-dessous.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !