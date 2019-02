Pronostic Lyon PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Un choc de Ligue des Champions entre Lyon et le PSG !

A quelques jours d’affronter le Barca (pour l’OL) et Manchester United (pour Paris), Lyonnais et Parisiens se retrouvent en clôture de la 23journée de Ligue 1. Ce choc est certainement le meilleur moyen pour les deux équipes de préparer leur futur huitième de finale européen. Déjà victorieux dans le derby joué à Saint-Etienne, les Lyonnais ont ensuite remporté deux matchs face à Amiens (en coupe et en championnat). Les hommes de Genésio aiment les gros matchs mais se sont surtout distingués à l’extérieur (City, Saint Etienne, Hoffenheim ou Donetsk). L’an passé, les Lyonnais s’étaient imposés au Groupama Stadium sur un but de Depay à la dernière seconde. Cette rencontre avait été marquée par plusieurs faits de jeu, l’absence préjudiciable de Neymar blessé, la grosse charge de Lopes sur Mbappé et le carton rouge de Daniel Alves.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Lors de ce mercato hivernal, le PSG a fait signer l’argentin Paredes qui aura pour mission d’épauler Verratti, lorsque l’Italien sera de retour. En son absence, l’ancien du Zenith devrait faire ses premiers pas en Ligue 1 ce week-end, certainement en tant que remplaçant. Le PSG invaincu en championnat garde un goût amer du revers de la saison passée et aura un esprit de revanche. Neymar absent, le PSG peut compter sur le duo Cavani-Mbappé pour faire la différence. Les deux attaquants sont les deux meilleurs buteurs de L1, avec des qualités de vitesse pour le natif de Bondy et la grinta pour l’Uruguayen. Depuis leur faux pas face à Guingamp, les Franciliens ont inscrit la bagatelle de 18 buts en 4 matchs, redressant parfaitement la barre. Pour cette superbe affiche, nous voyons des Parisiens en mode Ligue des Champions décrocher la victoire face à des Lyonnais trop irréguliers.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !