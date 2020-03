Pronostic Lyon PSG : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de Coupe de France

Le PSG quasiment au complet bat encore Lyon !

Cette confrontation entre le PSG et Lyon va animer les prochaines semaines en France. Les deux formations s'affrontent ce mercredi au Groupama Stadium en demi-finale de la Coupe de France et se retrouveront en avril au Stade de France en finale de la Coupe de la Ligue. Les Lyonnais ont perdu les deux confrontations en Ligue 1 (1-0 à l'aller et 4-2 au Parc des Princes) et veulent prendre leur revanche cette semaine. Après quelques semaines compliquées, les Rhodaniens vont mieux et viennent de signer deux belles victoires à domicile face à la Juventus (1-0) et dans le derby face à l'AS Saint-Etienne (2-0). L'OL a signé un joli coup lors du mercato hivernal en signant le brésilien Bruno Guimaraes, très bon depuis son arrivée. Victorieux de Marseille au tour précédent, Lyon veut réaliser l'exploit de sortir les grands favoris parisiens. De son côté, le PSG veut remporter toutes les compétitions nationales. Les hommes de Tuchel devront pour cela se débarrasser à deux reprises de l'Olympique Lyonnais. Le coach allemand devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet, puisque Neymar a purgé sa suspension. Seul le défenseur brésilien Thiago Silva devrait manquer ce match. A quelques jours d'affronter Dortmund, le PSG doit monter en régime pour renverser la situation face aux allemands. Le week-end dernier, les Parisiens se sont tranquillement imposés face à Dijon, avec un excellent Mbappé, auteur d'un doublé. Au complet, le PSG va vouloir frapper un grand coup à quelques jours de recevoir le Borussia Dortmund, et pourrait battre une 3fois cette saison cette équipe lyonnaise.