Pronostic Lyon PSG : analyse, cotes et pronos de l'affiche de Ligue 1

Après le 2/3 sur le Maccabi - PSG de mercredi, on vous donne nos pronostics sur le déplacement parisien à Lyon ce dimanche

Nos paris sur Lyon - PSG

Un Lyon encore intermittent

Le PSG continue sa moisson de victoires

Deux équipes quasiment au complet

Les compos probables pour Lyon - PSG :

Le PSG passe un nouveau test à Lyon

Sans être brillants, les Gones avaient réussi une entame comptable intéressante avec 4 victoires face à Ajaccio, Troyes, Auxerre et Angers, pour un nul à Reims. Jouant un match en retard en milieu de semaine passée (Lyon ne jouer pas de coupe d'Europe cette saison), les hommes de Peter Bosz pouvaient se replacer à égalité avec les équipes de tête mais ont coulé à Lorient (3-1) face au panache breton. Le coach batave se sait sous pression après avoir perdu la 1de ses deux grosses affiches à disputer avant la trêve internationale. A Monaco le week-end dernier, ses hommes se sont inclinés malgré leur domination en encaissant deux coups de pied arrêtés. Suite à la réduction du score de Toko-Ekambi, les Rhodaniens ont poussé sans pouvoir revenir au score (défaite 2-1). Ce choc de la 8e journée face au PSG est donc prépondérant pour l'équipe lyonnaise mais aussi pour son coach, qui pourrait se trouver en danger en cas de défaite.Depuis le début de saison, les hommes de Galtier font le taf puisqu'ils ont réalisé un parcours quasiment parfait en championnat avec 6 victoires pour un nul contre Monaco au Parc des Princes (1-1). De plus, le club de la capitale est bien parti en Ligue des Champions après ses 2 succès en 2 matchs face à la Juventus (2-1) et contre le Maccabi Haifa (1-3). Face au modeste club israélien mercredi, le PSG a fait par moment preuve de suffisance. Mené au score, Paris a répliqué grâce à ses trois stars de la MNM qui ont tous inscrit un but dans cette rencontre. Cette prestation plutôt décevante intervient quelques jours après la triste performance face à Brest (1-0) où Donnarumma s'est mué en héros pour stopper le penalty de Slimani. Le PSG est moins fringant qu'en tout début de saison mais il continue de l'emporterAu niveau de l'effectif, Bosz déplore seulement l'absence du défenseur allemand Boateng. Percutant lors de son entrée en jeu face à Monaco, Cherki pourrait avoir un peu plus de temps de jeu pour la réception du PSG. De son côté, Alexandre Lacazette sera bien présent malgré une perte de voix, puisque l'ancien Gunner a décidé d'attendre la trêve internationale pour se faire opérer. Pour le PSG, à la veille de la trêve internationale, Galtier devrait aligner son équipe-type avec le retour de Hakimi en tant que titulaire. De son côté, Danilo devrait de nouveau suppléer Kimpembe blessé.: Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi.: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.Les Lyon – PSG ont souvent offert de très belles affiches au cours desquelles le club rhodanien a souvent donné du fil à retordre aux Parisiens. Cependant, le PSG reste tout de même sur 3 victoires lors de ses 4 derniers déplacements au Groupama (pour 1 nul). Depuis sa demi-finale de ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais s'est montré décevant sur la scène nationale, en étant notamment incapable de se qualifier pour une compétition européenne l'an passé. L'OL reste en plus sur 2 défaites consécutives. En face, le Paris Saint-Germain a remporté ses 5 premiers déplacements de la saison, même s'il jouera son premier gros test à l'extérieur. Dans ce genre de rencontres, on attend que les stars élèvent leur niveau de jeu. En-dedans lors des deux derniers matchs, Mbappé devrait répondre présent aux côtés d'un Neymar de plus en plus décisif et d'un Messi qui dicte le tempo. Sûr de sa force, le PSG pourrait s'imposer au Groupama Stadium et instaurer un peu plus le doute dans les têtes lyonnaises.