Pronostic Lyon PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Déposez 100€ et misez directement avec 200€ sur OL - PSG

Exemples de ce bonus en fonction du montant de votre 1er dépôt

Nos paris sur OL - PSG

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Lyon au pied du mur

Un PSG sérieux

Des absences importantes de chaque côté

Les compos probables pour OL - PSG :

Un match référence pour Paris

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

vous offre directementaprès inscription jusqu'à 100€.- si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ et vous avez donc 100€ pour miser.- si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ et vous avez donc 200€ pour miser.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(376€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(400€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(820€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.Demi-finaliste de la ligue des champions il y a 18 mois, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à surfer sur cette excellente performance la saison dernière. Les Rhodaniens ont connu un exercice décevant terminé en 4e position. Cette contre-performance a poussé Jean-Michel Aulas à se séparer de Rudi Garcia pour tenter le pari Peter Bosz. Le technicien batave connait des débuts mitigés. En effet, sa formation s’est montré brillante en Coupe d’Europe avec un excellent parcours qui lui a permis de se qualifier pour les 8e de finale de l’Europa League. En revanche, les Lyonnais cherchent toujours leur rythme de croisière en Ligue 1. A mi-parcours, l’OL pointe à une anodine 13e place, à 9 points du podium qui était l’objectif minimal du club en début de saison. Les Lyonnais restent sur 4 journées de championnat sans la moindre victoire. Battu sur sa pelouse par Reims (1-2), Lyon a ensuite partagé les points avec Bordeaux (2-2), Lille (0-0) et Metz (1-1). Hormis le LOSC qui joue le haut de tableau, les 3 autres formations sont engagées dans la lutte pour le maintien. Peter Bosz est donc sous pression dans les semaines à venir pour permettre au club de combler son retard. Les maigres résultats lyonnais sont d’autant plus surprenants que le club dispose d’un effectif très compétitif avec les Boateng, Denayer, Emerson, Aouar, Guimaraes, Paqueta, Shaqiri, Dembélé ou Slimani. En plus d’un aspect sportif vacillant, l’OL doit faire face aux incivilités de ses supporters qui ont généré plusieurs incidents, contre Marseille et le Paris FC en Coupe de France. Disqualifiée de la CDF, la formation rhodanienne se focalise désormais sur la Ligue 1.Avec 13 points d’avance sur son premier poursuivant, le Paris Saint Germain fonce vers un nouveau titre de champion de France. Les Parisiens ont été critiqués pour leur manque d’identité de jeu depuis l’entame de saison. En effet, l’arrivée de Lionel Messi, et celles des Wijnaldum, Ramos, Donnarumma ou Hakimi, laissaient présager d’un Paris conquérant. La formation parisienne se montre sérieuse mais ne convainc pas dans le jeu. En Ligue 1, les hommes de Pochettino ont seulement connu la défaite à une reprise, lors d’un déplacement à Rennes. Lors des dernières « grosses » affiches, le PSG s’est montré décevant avec des nuls contre l’Olympique de Marseille, l’OGC Nice, Leipzig ou un revers face à Manchester City. Pour sa dernière de l’année en championnat, Paris a également dû se contenter d’un nul sur la pelouse du Moustoir face à une formation lorientaise qui lutte pour son maintien. En revanche, avec une équipe fortement remaniée, le PSG a fait le job en Coupe de France en dominant Feignies-Aulnoye (0-3) et Vannes (0-4) au dernier tour. Face aux Bretons, Pochettino a donné du temps de jeu aux jeunes pépites du club, les Simons ou Michut, qui ont répondu présents, aux côtés du talent des Mbappé et Verratti qui ont de nouveau montré qu’ils étaient les éléments essentiels du club parisien. Au prochain tour, le club de la capitale recevra l’OGC Nice pour décrocher une place en quart de finale.Avec le début de la CAN et la propagation du Covid, les entraineurs font face à de nombreuses absences en ce début d’année. A Lyon, Slimani, Kadewere et Toko Ekampi sont partis retrouver leurs sélections pour disputer la CAN. Ces 3 absences offensives assurent à Dembele une place dans le XI. En plus de ces indisponibilités, les Reine-Adélaide, Denayer, Henrique, Diomandé ou Marcelo sont soit blessés ou ne rentrent plus dans les plans de Peter Bosz. Lors de la trêve hivernale, Lucas Paqueta a été touché par la Covid mais devrait pouvoir être présent dimanche soir. Le milieu brésilien avait été impressionnant en début de saison mais est nettement moins bien depuis quelques semaines. Pour le Paris Saint Germain, Pochettino a également plusieurs absents puisque les Diallo, Hakimi et Gueye sont à la CAN, tandis que Rafinha est parti à la Real Sociedad. Blessé depuis plusieurs semaines, Neymar devrait retrouver les terrains débuts février. Ces derniers jours, le PSG a été frappée par la Covid avec Draxler, Donnarumma, Di Maria ou Kurzawa, qui ne devraient pas avoir récupéré pour ce choc face à Lyon. De son côté, Lionel Messi a lui été positif lors de ces vacances en Argentine mais devrait être rétabli pour le déplacement dans le Rhône. Exceptionnel depuis le début de saison, Kylian Mbappé est l’homme fort du club parisien. L’épine dorsale composée par Marquinhos, Verratti et Mbappé devrait débuter au Groupama Stadium.: Lopes - Boateng, Da Silva, Lukeba - Malo Gusto, Mendes, Guimarães, Emerson - Aouar, Dembelé, Paqueta.: Navas - Marquinhos, Ramos, Kimpembe - Dagba, Verratti, Wijnaldum, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Simons.Le PSG avait souffert lors du match aller pour s’imposer face à l’Olympique Lyonnais (2-1), dans une rencontre marquée par un penalty discutable accordé aux parisiens. Dimanche soir, les deux équipes se présenteront au coup d’envoi avec de nombreuses absences de part et d’autre, mais pourront cependant compter sur leurs cadres avec Lopes-Aouar-Paqueta et en face Marquinhos-Verratti-Mbappé. L’épine dorsale du PSG est certainement la clé de la réussite pour le club de la capitale. Mbappé est dans une forme exceptionnelle et vient encore de signer un triplé en Coupe de France face à Vannes le week-end dernier. Le champion du monde français vient d’inscrire 9 buts lors des 4 dernières rencontres, des statistiques incroyables à faire pâlir Robert Lewandowski ou Erling Haaland. Avec sa pépite, le PSG devrait parvenir à s’imposer face à une formation lyonnaise qui n’a plus joué depuis le 22 décembre. Dans une seconde partie de saison cruciale pour Paris avec la Ligue des Champions en ligne de mire, le club de la capitale recherche son match référence, le Groupama Stadium serait l’endroit parfait pour marquer les esprits.Retrouvez le Pronostic OL PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !