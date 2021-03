Pronostic Lyon PSG : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue 1 + 120€ offerts en EXCLU

Après les quasi cartons pleins sur le derby madrilène, Monaco et Lille et Chelsea - Atlético, on vous donne nos pronostics pour ce très gros Lyon - PSG. Avec en + un bonus EXCLU de 120€ au lieu de 100€ à récupérer chez Betclic.

Nos paris Lyon - PSG

Un OL surmotivé

Un PSG parfois suffisant

Un Lyon au complet, Neymar sur le banc au PSG ?

Les compos probables pour Lyon - PSG :

L’OL assomme le PSG

Demi-finaliste de la dernière C1 et finaliste de la Coupe de France, l'Olympique lyonnais avait en revanche été décevant en Ligue 1, en étant incapable de finir à l'une des places européennes. Libéré de toute obligation européenne, les Lyonnais jouent le titre cette saison. À l'heure actuelle, ils occupent la 3place du classement avec 3 points de retard sur le leader lillois, mais avec le même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Lors des dernières semaines, les Lyonnais se sont montrés un peu moins brillants qu’ils ne l’ont été lors de l’automne. En effet, les partenaires de Memphis Depay ont difficilement remporté deux succès lors des 5 dernières journées face à Rennes (1-0) et contre Brest (2-3). Lors des autres rencontres, les Gones se sont inclinés à domicile face à Montpellier (1-2) et ont partagé les points avec l’OM (1-1) et Reims (1-1) le week-end dernier dans les arrêts de jeu grâce à Kadewere. En revanche, les Lyonnais ont montré lors des dernières saisons leur capacité à élever leur niveau dans les grosses affiches et notamment contre le Paris Saint-Germain, comme ils l’avaient fait à l’aller (victoire 1-0). L’an passé, l’OL avait aussi battu la Juventus et Manchester City lors de son parcours européen.Le PSG nous avait habitués ces dernières saisons à dominer facilement la Ligue 1. À pareille époque, le club de la capitale était souvent déjà quasiment assuré d’être champion. Cette saison, les Franciliens n’occupent donc que la 2place du classement avec 3 points de retard sur le leader lillois. Les hommes de Mauricio Pochettino ont en revanche leur destin en main puisqu'ils affrontent successivement l’Olympique lyonnais et Lille et pourraient à l’issue de ces confrontations retrouver leur siège de leader. Capable d’humilier le Barça au Camp Nou (1-4), le PSG est passé proche de la catastrophe au retour et vient récemment de s’incliner à domicile face à une formation nantaise qui lutte pour se maintenir (1-2). Cette inconstance interroge, car le club a fait le pari de nommer le technicien argentin lors du dernier mercato, pour remplacer un Thomas Tuchel qui réalise des débuts exceptionnels à Chelsea. Depuis le début de saison, le PSG ne s’est jamais imposé face à l’un des 4 premiers en Ligue 1 : nul contre Lille (0-0) dans le Nord, et des défaites contre Lyon (0-1), ainsi que lors de la double confrontation face à Monaco (2-3 et 0-2).Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur un groupe au complet pour la réception du PSG. Remplaçant au coup d’envoi face à Reims, Kadewere a de nouveau marqué des points et devrait épauler Memphis Depay, exceptionnel depuis le début de saison. Arrivé en provenance de l'AC Milan à l'intersaison, le Brésilien Paqueta réalise une excellente saison et apporte de nouvelles solutions à Rudi Garcia. À Paris, plusieurs doutes subsistent, notamment concernant la présence de Neymar. Annoncé sur le retour, le Brésilien n’a pourtant pas participé à la rencontre face à Lille (3-0) en Coupe de France et devrait être sur le banc au coup d’envoi au Groupama Stadium. De leurs côtés, Icardi et Bernat sont forfaits pour cette rencontre, tandis que Kimpembe, au repos contre le LOSC, devrait effectuer son retour. Héros du match contre le Barça, Keylor Navas a de nouveau été décisif contre Lille en Coupe de France (victoire 3-0).Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio - Paqueta, Thiago Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi.Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Di María, Verratti, Mbappé - Kean.Incapable de s’imposer contre les « gros » cette saison en Ligue 1, le PSG joue un match hautement important pour le titre au Groupama Stadium. Hormis contre le Barça et Manchester United à Old Trafford, les Parisiens ont livré peu de rencontres impressionnantes sur cette exercice. De son côté, l’Olympique lyonnais arrive avec un effectif au complet qui joue seulement la Ligue 1 et la Coupe de France. Habitués à se sublimer lors des belles affiches et vainqueurs du match aller au Parc, les hommes de Rudi Garcia pourraient jouer un mauvais coup au PSG, dans un match qui s’annonce ouvert, et où le talent de Depay et Mbappé devrait pouvoir s’exprimer.Retrouvez le Pronostic Lyon PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs