Pronostic Lyon OM : Analyse, prono et cotes boostées sur l'Olympico !

La 6e journée de Ligue 1 nous offre l'Olympico pour l'affiche du dimanche soir. Partenaire des deux clubs, ParionsSport En Ligne vous offre un 1er pari remboursé de 150€ pour ce gros match, un bonus qui est valable pour l'instant jusqu'au 7 octobre seulement, et des cotes boostées sur des buteurs

Votre 1er pari remboursé de 150€ sur Lyon - OM

En plus, pour cette affiche réunissant les deux clubs partenaires de ParionsSport En Ligne, le site booste les cotes buteurs de Moussa Dembelé et Florian Thauvin

Nos pronostics sur Lyon - OM

Profitez d'un 1er pari remboursé ÉNORME de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé ÉNORME de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé ÉNORME de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé ÉNORME de 150€

Un OL poussif...

...et un OM pas serein

Deux effectifs qui se cherchent encore

Les compos probables :

Un match nul logique dans cet Olympico

Comment récupérer vos 150€ ?

Ce nouveau bonus de 150€ est simple à récupérer

Quelques précisions :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jusqu'auvous offre, l'un des meilleurs bonus disponibles en ce moment !- la cote du but de Dembelé passe de 2,25 à- la cote de Dembelé 1er buteur du match passe de 5,25 à- la cote du doublé de Dembelé passe 7,75 à- la cote du triplé de Dembelé passe de 32 à- la cote du but de Thauvin passe de 3,50 à- la cote de Thauvin 1er buteur du match passe de 8 à- la cote du doublé de Thauvin passe de 16 à- la cote du triplé de Thauvin passe de 100 àA noter que :- le bonus de 150€ est offert aux nouveaux inscrits.- les cotes boostées sont disponibles aussi bien pour les nouveaux joueurs que pour les anciens (vous pouvez misez 50€ maximum dessus).- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tentez de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 150€ en paris gratuits- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tentez de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 150€ en paris gratuits- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 150€- Misez par exemple un 1pari de 50€ sur cette cote boostée pour tentez de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€ en paris gratuits- Vous avez le droit à un 1pari remboursé de 150€- Misez par exemple un 1pari de 50€ sur cette cote boostée pour tentez de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 50€ en paris gratuitsDemi-finaliste surprise du dernier Final 8 de Ligue des Champions, Lyon n'arrive pas à se remotiver en ce début de saison. Vainqueur de son premier match de Ligue 1 face à Dijon (4-1), l'OL n'a plus gagné depuis. Les Lyonnais ont en effet signé 3 matchs nuls contre Bordeaux, Nîmes et Lorient, pour 1 défaite chez des Montpelliérains toujours très forts à La Mosson (2-1).Si l'OM avait bien débuté avec 2 défaites à l'extérieur, dont l'une retentissante au Parc des Princes, le PSG était ce jour-là diminué et les Marseillais se sont peut-être vus un peu trop beaux. Depuis l'exploit du Classico, l'OM n'a plus retrouver la victoire, perdant à domicile contre Saint-Etienne qui n'avait plus gagné au Vélodrome depuis 40 ans, avant de concéder 2 matchs nuls à domicile contre Lille et Metz. On peut même dire que l'OM est allé chercher ces 2 points de manière heureuse.Alors que Depay, Aouar et Reine Adélaïde sont convoités et pourraient partir avant la fin du mercato, Lyon vient de faire signer l'excellent milieu offensif du Milan AC, Paqueta. Touchés par des pépins musculaires, les importants Caqueret et Toko Ekambi devraient être absents. En face, l'OM devrait aussi pouvoir aligner sa recrue brésilienne Luis Henrique, mais pas d'entrée. Avec le retour de suspension d'Amavi, le club marseillais pourrait être au complet pour cet Olympico.Lopes - Dubois, Denayer, Marcelo, Bard - Jean Lucas, Bruno Guimaraes, Aouar - Cornet, Dembélé, Depay.Mandanda - Sakaï, Caleta-Car, Alvaro, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet.Entre deux équipes qui ont démarré difficilement ce début de saison et qui manquent de certitudes un match serait logique, d'autant que Lyon est toujours invaincu à domicile et l'OM à l'extérieur cette saison. Avec leur potentiel offensif intéressant mais également leur fragilité défensive, les deux formations pourraient marquer. Le but de Thauvin (meilleur buteur de l'OM avec 2 buts cette saison) côté marseillais, et celui de Demblé (avec la blessure de Toko-Ekambi et des Depay et Aouar sur le départ) semblent également intéressants, surtout avec ces cotes boostées.vous offre donc unsi vous êtes un nouvel inscrit.- Vous faites votre 1pari sur le match de votre choix- Si votre 1pari est perdant, vous récupérez votre mise en deux temps- 30% du montant parié vous sont remboursés dès que le pari est perdant- Les 70% restants vous sont remboursés à la confirmation de votre comptePensez donc bien à valider votre compte joueur en envoyant une photocopie de votre pièce d'identité et en renseignant votre code envoyé par courrier.- Vous avez 45 jours pour confirmer votre compte.- Vous pouvez faire un 1er pari du montant de votre choix (mise minimum 5€, bonus maximum 150€)- Faites votre 1pari en 45 jours maximum après votre inscription (sur un événement sportif ayant lieu dans ce même délai).