Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono du match de l'Olympico

Un Lyon encore convalescent

L'OM cible la 2e place

Pas mal d'absents important côté OL

Les compos probables :

L'OM veut verrouiller Lyon

Onzième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais joue gros dans ce match en retard face à Marseille, qui avait été joué puis arrêté pour une bouteille en plastique lancée sur Payet. En effet, les Rhodaniens se trouvent actuellement à 9 points de la troisième place occupée par les Phocéens, et seulement à 4 unités de Strasbourg, 4. En cas de succès ce mardi, les Lyonnais pourraient se replacer dans la course aux places européennes. Les hommes de Peter Bosz ont débuté 2022 par un nul prometteur face au Paris Saint Germain (1-1). Ensuite, les partenaires de Léo Dubois se sont logiquement imposés face à deux formations qui luttent pour le maintien, à Troyes (1-0) et à Lyon face à Saint-Etienne (1-0). Dans le derby, les Lyonnais ont fait la différence grâce à Dembélé sur penalty. Dominateur, le club lyonnais n'est pas parvenu à faire fructifier son avance au tableau d'affichage.de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a pris quelques distances sur ses poursuivants grâce à une bonne série de résultats en Ligue 1. Les Olympiens ont notamment impressionné lors de leur dernière sortie à Lens (0-2) en livrant l'une de leurs meilleures prestations de la saison. Sur leur lancée, les Marseillais viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France en s'imposant aux tirs au but face à Montpellier. Largement dominateur, le club phocéen pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Milik. Le buteur polonais se montre très performant en Coupe depuis le début de saison. Cependant, l'OM s'est fait surprendre en fin de match et a été contraint de disputer les tirs aux buts où Pau Lopez a stoppé le tir de Ristic et offert les quarts à sa formation. Avec une victoire ce mardi soir, les Marseillais reprendraient la 2place à Nice.Pour ce match en retard, Peter Bosz devra faire sans plusieurs joueurs importants puisque Bruno Guimaraes vient d'être vendu à Newcastle, tandis que Paqueta participe aux éliminatoires du Mondial 2022 avec la Seleção, et que Karl Toko-Ekambi brille avec le Cameroun lors de la CAN. Au rayon des arrivées, Romain Faivre de Brest et Tanguy Ndombélé ne sont pas qualifiés pour cet Olimpico. C'est également le cas de Bakambu et Kolasinac côté marseillais, qui ont débuté sur le banc samedi face à Montpellier. De plus, Gerson est également avec le Brésil et De la Fuente est blessé. Les Sénégalais Dieng et Gueye sont à la CAN.Lopes - Da Silva, Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Thiago Mendes, Henrique - Aouar, Dembelé, Paqueta.Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Kamara, Guendouzi, Ünder - Payet, MilikInvaincu depuis 9 matchs toutes compétitions confondues, Marseille devrait être en mesure de tenir tête à une équipe lyonnaise pas spécialement brillante et qui compte des absents importants. Sur cette période, l'OM a remporté 6 rencontres, fait 2 matchs nul et s'est qualifié pour les 1/4 de Coupe de France samedi, avec seulement 4 buts encaissés. Emballant en début de saison, le Marseille de Sampaoli est devenu une vraie forteresse, et on pourrait d'ailleurs voir peu de but dans cette rencontre. Comme lors de son 1er match rejoué à cause d'incidents liés à des supporters (1-1 face à Nice), l'OM pourrait obtenir des points dans un Groupama Stadium à huis clos pour l'occasion.