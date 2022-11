Pronostic Lyon Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice réussit un coup à Lyon

En ouverture de la 15journée de Ligue 1 - la dernière avant le début de la Coupe du Monde - l’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice. Suite à la très mauvaise entame du club rhodanien, les dirigeants ont décidé de se séparer de Peter Bosz. Pour le remplacer, l’OL a misé sur Laurent Blanc, convoité à plusieurs reprises depuis son départ de Paris. L’ancien sélectionneur des Bleus connaît une entame mitigée. En effet, les Lyonnais ont connu des fortunes diverses avec deux succès consécutifs face à Montpellier (1-2) et Lille (1-0), mais surtout deux revers en déplacement face à des adversaires directs pour le podium, Rennes (3-2) et Marseille (1-0). Lors des victoires face au MHSC ou contre le LOSC, l’OL s’est arraché avec un but dans les arrêts de jeu à la Mosson et un match très compliqué face aux Nordistes. Le week-end passé, les Rhodaniens se sont logiquement inclinés au Vélodrome (1-0) face à des Marseillais bien plus volontaires. Un peu mieux en seconde période, Lyon a reculé à la 8place avec 7 points de retard sur les places européennes. La pression commence à tomber sur les épaules de Laurent Blanc qui ne devait pas s’attendre à diriger une équipe aussi marquée par un manque évident de confiance.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice a également été tout proche de se séparer de Lucien Favre suite à une très mauvaise série de résultats avant la trêve internationale. Vraisemblablement suite au refus de Pochettino de signer, les dirigeants ont offert une seconde chance au technicien suisse qui semble avoir relancé sa formation. Malgré des prestations loin d’être abouties, le club niçois décroche des résultats qui lui ont permis de se qualifier directement pour les 8de finale de la Conference League. De plus, pour la première fois de la saison, Nice a remporté deux matchs de championnat consécutivement face à Lorient (1-2) et contre Brest (1-0) le week-end passé. Buteur lors de ces 2 rencontres, Laborde compense parfaitement l’absence d’Andy Delort, de retour de blessure dimanche dernier mais peut-être de nouveau forfait ce week-end. De ce fait, Pepe devrait continuer à occuper la place de deuxième attaquant à ses côtés. Prêté par Arsenal, l'ancien Lillois donne également satisfaction. A noter que depuis l’entame de la saison, le club niçois est nettement plus à l’aise loin de ses bases (6meilleure équipe de L1 en déplacement). Les partenaires de Dante avaient notamment rivalisé avec le PSG malgré la défaite (2-1) et se sont imposés à Lille ou Lorient. De plus, Nice a ramené 5 résultats positifs (nuls ou victoires) de son déplacement à Lyon lors des 8 dernières oppositions. Sur cette dynamique, l’OGC pourrait surprendre les Rhodaniens pour ramener au moins le point du nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !