Pronostic Lyon Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Parmi les grosses cylindrées de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est la grande déception de la saison. En effet, le club rhodanien pointe en 8position et a longtemps été en seconde partie de tableau. Un bon début 2022 avait permis à l'OL de se replacer, mais le nouveau revers concédé à Monaco (2-0) le week-end dernier prouve que la bande à Peter Bosz manque de régularité. Après avoir décroché un nul intéressant face au PSG au Groupama Stadium (1-1), les Lyonnais avaient logiquement battu deux équipes luttant pour leur maintien, Troyes (1-0) et Saint Etienne (1-0) sur des penaltys de Dembélé. Sur leur lancée, les Rhodaniens avaient certainement réalisé l'une de leurs meilleures prestations en renversant l'Olympique de Marseille (2-1), avec un nouveau but décisif de Dembélé. Les Gones ont connu un mercato agité puisque dans les dernières heures Shaqiri a rejoint la MLS, tandis que Slimani repartait au Sporting Lisbonne. Pour compenser ses départs, Lyon s'est fait prêter un ancien de la maison Tanguy Ndombélé et a misé sur le prometteur Romain Faivre de Brest. La bonne nouvelle de la semaine est le retour de Karl Toko-Ekambi de la CAN, qui devrait offrir une munition offensive supplémentaire à Peter Bosz.

En face, l'OGC Nice a connu des derniers jours chargés avec un 8de finale de Coupe de France remporté face à l'épouvantail de la compétition, le Paris Saint-Germain (0-0, tab). En pleine confiance, les Niçois sont passés au travers lors de la réception de Clermont en Ligue 1, puisque les Auvergnats se sont logiquement imposés à l'Allianz Riviera (0-1). Tancés par leur coach Galtier, les Aiglons étaient remontés lors de la réception de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. Fébrile lors des premières minutes, Nice s'est fait surprendre par le club phocéen sur sa 1ière opportunité. Ensuite, les partenaires de Dante se sont réveillés et ont surclassé l'OM (4-1) avec un trio offensif en verve puisque Kluivert (2 buts), Delort (1) et Gouiri (1) ont tous marqué lors de ce match. Le Néerlandais a été virevoltant face à la défense marseillaise. Ce samedi, le GYM a un déplacement compliqué dans le Rhône face à une formation lyonnaise qui cherche à se replacer. Depuis le départ de cette saison, le club azuréen a montré de très bonnes dispositions à l'extérieur avec le meilleur bilan de la Ligue. De plus, le revers concédé face à Clermont a certainement été un bon rappel concernant les exigences requises pour lutter pour le podium de L1. Impressionnant depuis quelques semaines et meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1, Nice devrait accrocher au moins un nul de son déplacement à Lyon.