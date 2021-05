Pronostic Lyon Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon finit en beauté face à Nice

Quatrième de Ligue 1, l'Olympique de Ligue 1 peut toujours accrocher le podium et par conséquent une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Rudi Garcia vont devoir se défaire de Nice et espérer un faux-pas de Monaco sur la pelouse de Lens. Champions d'automne, les Lyonnais ont réalisé une seconde partie de saison plus décevante avec quelques contre-performances surprenantes sur leur parcours. En effet, les partenaires de Memphis Depay ont perdu des points dans leur Groupama Stadium face à Brest, Metz, Montpellier, le PSG et Lille. Seulement engagé dans les compétitions nationales, le club lyonnais n'a pas su profiter de sa fraicheur et de son large effectif pour rivaliser avec Lille pour le titre. En forme lors des 3 dernières journées, les Lyonnais se sont montrés percutants offensivement avec de belles victoires face à Monaco (2-3), Lorient (4-1) et le week-end dernier à Nîmes (2-5). Cette rencontre au Groupama Stadium est certainement la dernière pour certains cadres de l'équipe comme Depay ou Aouar, mais aussi pour Rudi Garcia.

De son côté, l'OGC Nice ne joue plus rien. Assuré de se maintenir, le club niçois s'est incliné à domicile lors de la dernière journée face à une formation strasbourgeoise (0-2) luttant pour son maintien. Ambitieux lors de la dernière intersaison, les Aiglons sortent d'un exercice décevant avec une élimination dès la phase de groupe en Europa League et avec une modeste 9place au classement. Au rayon des satisfactions, Nice peut se réjouir du recrutement de l'ancien Lyonnais Amine Gouiri, auteur de 12 buts pour son premier exercice en Côte d'Azur. Pour ce déplacement à Lyon, Ursea ne pourra pas compter sur son homme fort de la fin de saison, Claude-Maurice qui s'est cassé le péroné face aux Alsaciens. Après déjà un match aller déjà à sens unique et à buts (victoire 4-1 pour l'OL à Nice), Lyon va vouloir finir de belle manière avec un spectacle offensif orchestré par Depay pour ce qui sera sans doute son dernier match avec les Rhodaniens.