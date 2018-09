Pronostic Lyon Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lyon facile face à Nantes !

L'Olympique Lyonnais vient de signer trois victoires consécutives, dont deux en déplacement (Manchester City et Dijon). Les contre-performances face à Nice et Caen sont oubliées, et un nouvel élan souffle sur Lyon. Le coach rhodanien Bruno Genésio a pris des risques en changeant plusieurs joueurs face aux Dijonnais (0-3). Finalement, la fraîcheur de ces joueurs moins utilisés a permis aux Gones de s'imposer. Les entrants Moussa Dembélé (2 buts) et Martin Terrier (1 but) ont donné la victoire à leur équipe. Pour la réception de Nantes, Genésio devrait réintégrer dans son onze de départ des éléments importants comme Fekir, Marcelo ou Mendy. Les Lyonnais restent sur deux belles victoires en Ligue 1 avec au moins 2 buts d'écart (4-2 face OM et 3-0 contre Dijon).Les Rhodaniens sont opposés à des Nantais en pleine crise et 19de Ligue 1. Les méthodes du nouveau coach Cardoso ne fonctionnent pas et ne sont pas bien comprises par les joueurs, comme en témoigne le nouveau non-match du FCNA face à Nice mardi (défaite 1-2). Les Canaris ont remporté seulement une victoire cette saison, à Strasbourg. Un déplacement à Lyon n'est pas l'endroit idéal pour reprendre confiance, d'autant que les joueurs semblent attendre le licenciement de Cardoso (logiquement prévu ce week-end) et l'intronisation d'un nouveau coach. Entre des Nantais en difficulté et des Lyonnais en pleine forme, nous voyons les hommes de Jean-Michel Aulas s'imposer par au moins 2 buts d'écart.