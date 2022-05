Pronostic Lyon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon veut finir sur une bonne note face à Nantes

L’Olympique Lyonnais est la grosse déception de la saison en Ligue 1. Attendu au tournant avec l’arrivée de Peter Bosz à sa tête, la formation rhodanienne n’a jamais su trouver le rythme. Le club lyonnais possède pourtant l’un des plus beaux effectifs de la Ligue 1 avec les Denayer, Boateng, Ndombélé, Faivre, Aouar, Paqueta ou Dembélé. L’alchimie n’a jamais pris dans le Rhône et l’OL va devoir suivre les compétitions européennes devant sa TV. Surpris à Brest (2-1) il y a quelques semaines, le club olympien a ensuite relevé la tête en s’imposant brillamment face à Montpellier (5-2) et surtout au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (0-3). Comme souvent cette saison, cet OL irrégulier est retombé dans ses travers en s’inclinant le week-end dernier sur la pelouse de Saint-Symphorien face à une équipe messine qui avait un pied en Ligue 2. Rapidement menés au score (2-0), les Lyonnais ont réagi en fin de première période avant de voir Thiago Mendes être exclu. Malgré cette infériorité numérique, les Rhodaniens sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire de l’inévitable Dembélé, auteur d’un doublé portant son total à 19 réalisations en L1. L’OL s’est ensuite fait punir sur la dernière opportunité messine (3-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes est quant à lui l’une des grandes satisfactions de la saison. Les Canaris ont remporté la Coupe de France en dominant l’OGC Nice (1-0) et se sont montrés très intéressants en Ligue 1. Cet exercice est venu récompenser le travail fourni par Antoine Kombouaré depuis qu’il a repris le club de Loire-Atlantique. Le club est passé proche de la relégation l’an passé (victoire en barrage). Tout au long de cette saison, le FCNA a pu s’appuyer sur un trio offensif extrêmement efficace et percutant avec les Blas, Simon et Kolo Muani. Ce dernier dispute ses derniers matchs sous les couleurs nantaises avant de rejoindre l’Eintracht Francfort. Le succès en Coupe de France permettra à Nantes de participer à la prochaine Coupe d’Europe. En milieu de semaine, les Nantais ont fêté leur victoire en Coupe de France en prenant le dessus sur Rennes (2-1) à la Beaujoire. Pour son dernier match à domicile, Lyon pourrait s’imposer face à Nantes dans une rencontre agréable avec plus de 2 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !