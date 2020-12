Pronostic Lyon Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon - Nantes : L’OL ne tombe pas dans le piège nantais

Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais dispute seulement la Ligue 1 cette saison. Décevants en championnat l'an passé, les Rhodaniens se sont parfaitement repris pour ce nouvel exercice et occupent la tête du classement avec Lille après 16 journées. Les hommes de Rudi Garcia sont sur une excellente dynamique de 13 rencontres sans la moindre défaite, et surtout sur 6 victoires lors des 7 dernières journées. Les Lyonnais ont notamment réussi une excellente opération au classement en s'imposant au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-0). Arrivé du Havre, Tino Kadewere est la recrue phare de l'OL. Le buteur zimbabwéen a été une nouvelle fois décisif lors de la dernière journée face à Nice avec un but et une passe décisive (victoire 4-1 à l'Allianz Riviera). Piégé par Brest lors du dernier match au Groupama Stadium, l'OL devrait se montrer à la hauteur lors de cet ultime match de l'année.

En face, le FC Nantes Atlantique est dans une dynamique totalement opposée puisque le club nantais est tourné vers la relégation. En effet, les Canaris ne comptent que 3 points d'avance sur Nîmes, première formation relégable. Licencié suite aux mauvais résultats du club, Christian Gourcuff a été remplacé par Patrick Collot. Le nouveau technicien peut s'estimer heureux d'avoir pris un point face à Angers lors de la dernière journée (1-1) après une défaite à Reims et un autre nul à domicile contre la lanterne rouge Dijon. Dans le dur, le FC Nantes Atlantique vient d'aligner 7 rencontres consécutives sans la moindre victoire. En pleine forme et désireux de terminer l'année à la première place, l'OL devrait prendre le meilleur sur une formation nantaise dans le dur.