Pronostic Lyon Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

La victoire avant tout pour Lyon face à Montpellier !

Invaincus lors de leurs 6 derniers matchs au Groupama Stadium, les Lyonnais veulent reprendre leur marche en avant et oublier la gifle reçue à Barcelone. Le week-end dernier en championnat, l'Olympique lyonnais avait parfaitement lancé son match à Strasbourg en menant de deux buts, mais un doublé de Ludovic Ajorque a permis aux locaux de revenir (2-2). Devant d'autre part revenir sur Lille et d'autre part ne pas se retrouver sous la pression des Marseillais dans cette dernière ligne droite, les Lyonnais doivent l'emporter. Sur une série de 4 victoires en 5 rencontres à la maison, le club rhodanien possède l'effectif pour arriver à se défaire de Montpellier. 2 victoires lors des 14 derniers matchs toutes compétitions confondues, tel est le bilan du MHSC depuis début décembre. Le week-end dernier, les Héraultais pensaient renouer avec la victoire face à Angers. Menant 2-0 et en supériorité numérique, les hommes de Der Zakarian se sont écroulés dans les 10 dernières minutes et ont concédé 2 buts. Pour ce match, nous voyons des Lyonnais excellents à domicile prendre le dessus sur Montpellier.