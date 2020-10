Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match ouvert entre Lyon et Monaco

En clôture de la 8journée, l'Olympique Lyonnais accueille l'AS Monaco au Groupama Stadium. Vainqueurs de leur premier match de la saison face à la lanterne rouge dijonnaise (4-1), les Lyonnais ont ensuite connu une série de résultats décevants. Incapables de s'imposer pendant 5 journées, les Rhodaniens ont retrouvé le goût de la victoire à Strasbourg (2-3), le week-end dernier. Les hommes de Rudi Garcia ont commencé pied au plancher et ont rapidement mené de 3 buts. La seconde période a été nettement plus compliquée puisque les Strasbourgeois sont revenus à 1 but et ont eu les occasions pour égaliser. Anthony Lopes, le portier lyonnais, a, en plus, réalisé quelques parades décisives. Le bilan, après 7 journées, est loin de satisfaire les attentes du président Aulas, puisque son équipe compte seulement deux victoires face à la lanterne rouge et contre le 18de Ligue 1. En face, l'AS Monaco a a effectué un dégraissage massif lors de l'intersaison, et a confié les rênes de l'équipe à Niko Kovac, ancien coach du Bayern. Le club princier se montre irrégulier depuis le départ de la saison, à l'image du dernier match face à Montpellier. En supériorité numérique dès le début du match, les Monégasques ont seulement réagi dès qu'ils se sont retrouvés menés par les Montpelliérains (1-1). Comme la saison passée, l'international tricolore Ben Yedder est l'atout offensif majeur de l'ASM et est déjà le meilleur buteur de sa formation avec 4 réalisations. Pour ce choc de Ligue 1, on devrait voir un match plaisant avec des buts de chaque côté entre deux bonnes attaques du championnat (10 buts marqués en 7 journées), comme lors des trois dernières rencontres de l'Olympique Lyonnais.