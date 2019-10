Pronostic Lyon Metz : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon peut rugir de nouveau face à Metz !

La crise est plus profonde que l’on ne pouvait le penser à Lyon. Le départ de Sylvinho et l’arrivée de Rudi Garcia n’ont pas eu les résultats escomptés. Accueilli froidement par le public lyonnais, l’ancien coach de Marseille et de la Roma, a d'abord vu son équipe rater de nombreuses opportunités et contrainte de partager les points avec Dijon, relégable. Pour son second match sur le banc rhodanien, Garcia a connu une soirée plus cruelle au Portugal. Menée rapidement, son équipe est revenue grâce à Depay, avant de montrer de nouveaux signes faiblesses. Irréprochable ces dernières saisons, Anthony Lopes a commis une grossière erreur qui a permis à Benfica de s’imposer. La défaillance de Lopes, habituellement imperturbable, confirme la crise profonde de l’OL. Néanmoins, Lyon a les armes et les joueurs pour réagir. Jeff Reine-Adélaïde, une nouvelle fois sur le banc en C1, devrait retrouver du temps de jeu et apporter sa fraîcheur. Equipe à réaction, Lyon pourrait profiter de la venue d’une équipe messine à sa portée pour se relancer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’heure où le match va débuter, le FC Metz, champion de Ligue 2 la saison dernière, se présente au Groupama Stadium en étant mieux classé que l’équipe locale et cela après 10 journées. Les Grenats sont inconstants mais sont capables de coups comme ils l’ont fait à Saint-Etienne ou face à Monaco et Nantes la semaine passée au terme d'un match très terne. Battus 3 fois sur leurs 4 derniers déplacements, les Messins semblent la victime parfaite pour permettre à Lyon de retrouver les joies de la victoire.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !