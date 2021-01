Pronostic Lyon Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Metz

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique Lyonnais s’annonce comme le concurrent principal pour le PSG pour le titre de champion de France. La semaine passée, les Lyonnais ont décroché le titre honorifique de champion d’automne. Pour cela, les Rhodaniens ont dû puiser dans leurs tripes pour renverser un match mal engagé face à Rennes (2-2). Dans une rencontre piège, les Lyonnais se sont retrouvés menés de deux buts mais ont répondu grâce au talent de leur capitaine, Memphis Depay. Auteur d’un but exceptionnel, le Néerlandais a également délivré la passe décisive à Jason Denayer pour permettre à sa formation prendre un point. En pleine forme, l’OL vient de signer une 16rencontre sans la moindre défaite. Rudi Garcia dispose d’un effectif de qualité qui a vu l’arrivée de Slimani pour remplacer Dembélé, en partance pour l’Atlético. Lyon affronte une formation qui lui réussit très bien ces dernières saisons puisque les Gones restent sur 8 succès consécutifs face aux Grenats.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Metz est calé dans le ventre mou du classement avec 11 points d’avance sur la zone de relégation. Les Messins auraient pu espérer une meilleure place mais pour cela ils auraient besoin de Niane sur le front de l’attaque. Ce dernier, sévèrement blessé, devrait seulement retrouver les terrains en fin de saison. Les hommes d’Antonetti sont en forme avec une seule défaite lors des 6 dernières journées, à Rennes (0-1). La semaine passée, les Grenats ont obtenu le point du nul à domicile face à Nice (1-1). Les Messins restent sur de lourdes défaites à Lyon en Ligue 1 et s’attendent à souffrir face à une formation qui vise le titre. L’Olympique Lyonnais devrait s’imposer face au FC Metz dans une rencontre avec plus de 2 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !