Pronostic Lyon Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaine face à Lorient

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Lyon - Lorient chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Décevant la saison dernière, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services de Peter Bosz, passé auparavant par l’Ajax, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Le nouvel arrivé a connu une entame difficile puisque ses protégés ont attendu la 4journée pour décrocher leur 1succès, alors que la formation rhodanienne avait un calendrier favorable. Depuis son succès à Nantes, l’OL a haussé le ton et a remporté 4 de ses 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues. La seule défaite de cette période est intervenue au Parc des Princes face au PSG (2-1) dimanche dernier, alors que les lyonnais avaient réalisé une prestation intéressante dans le sillage d’un très bon Paqueta. En milieu de semaine, l’OL recevait le promu troyen. Surpris en fin de première période, les Gones ont haussé le ton lors de la seconde partie du match pour s’imposer (3-1) avec un nouveau but de Paqueta (le 4de la saison). Ce succès replace Lyon en 6position avec seulement trois points de retard sur le 2, Marseille. Peter Bosz va sans doute encore devoir compter sur son meneur de jeu brésilien puisque Dembélé (4 buts et 1 passe) a rechuté contre l’ESTAC .chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Lorient se montre intraitable à domicile, où les Merlus ont un beau tableau de chasse. En effet, les Bretons ont remporté leurs 3 rencontres de la saison au Moustoir face à Monaco, Lille et en milieu de semaine contre Nice, leur 7e succès consécutif à la maison en comptant leurs matchs de la fin de saison passée. Face aux Aiglons, Monconduit a ouvert le score en première période sur un coup-franc habilement joué à deux. Ensuite, les Lorientais ont résisté aux assauts niçois pour décrocher 3 points précieux mais entre le penalty raté de Gouiri et les autres occasions ratées niçoises, ils ont été assez vernis. En déplacement, Lorient ne s’est pas imposé mais a signé 3 nuls face à St Etienne, Lens et Reims. Avec 12 points, les Merlus devancent l’Olympique Lyonnais au classement. Dans son Groupama Stadium, Lyon devrait confirmer son regain de forme en disposant d’une formation lorientaise moins à l'aise en déplacement qu'à domicile.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !