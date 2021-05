Pronostic Lyon Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon fait le taf face à Lorient

Après avoir connu une désillusion au Groupama stadium il y a 15 jours face à Lille (2-3), l'Olympique Lyonnais s'est relevé en s'imposant au stade Louis II de Monaco (2-3). Dans une rencontre déterminante pour le podium de Ligue 1, les Rhodaniens ont réussi à renverser une situation mal engagée. En effet, en infériorité numérique, les hommes de Rudi Garcia ont su décrocher trois points cruciaux dans la course au podium. L'OL ne compte plus qu'un seul point de retard sur le club du Rocher qui a un calendrier plus compliqué sur le papier en cette fin de saison. Cette victoire aura en revanche coûté chère aux Lyonnais qui ont vu 3 joueurs être expulsés, Caqueret, Marcelo et De Sciglio, tandis que l'international belge Jason Denayer est sorti sur blessure mais pourrait être là. Lyon se présentera sans plusieurs éléments clés face à Lorient puisque leur capitaine Memphis Depay est également suspendu suite à une accumulation de cartons. Rudi Garcia possède en revanche un effectif conséquent pour palier à ces indisponibilités avec la possibilité de titulariser Diomandé derrière, Aouar au milieu ou le jeune Cherki devant, auteur de son 1er but en L1 à Monaco.

De son côté, Lorient lutte depuis plusieurs semaines pour son maintien dans l'élite. Les Merlus ont effectué une très belle remontée au classement et occupent actuellement la 17place avec 4 points d'avance sur le FC Nantes. Les Bretons restent sur deux excellents résultats avec des victoires sur Bordeaux (4-1) et Angers (2-0) au Stade du Moustoir. Performants à domicile, les hommes de Pélissier restent sur 13 déplacements en Ligue 1 sans la moindre victoire. Même diminué, l'Olympique Lyonnais semble en mesure de dominer à domicile Lorient et mettre ainsi la pression sur Monaco. En revanche, des Lorientais offensifs devraient pouvoir scorer sur cette rencontre.