Pronostic Lyon Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon fait le job à la maison face à Lille

L'Olympique Lyonnais affronte le LOSC dans une rencontre au parfum de Champions League. Les deux formations ont terminé à la 2et 3place du dernier championnat et sont engagés cette saison en C1. Si les Lyonnais joueront leur qualification lors du dernier match face à Leipzig, Lille est déjà éliminé. En Ligue 1, les deux clubs ont connu des difficultés en ce début de saison. Arrivé cet été, Sylvinho a été remercié suite au revers dans le derby et a été remplacé par Rudi Garcia. Le nouveau coach a connu quelques victoires mais a également perdu des matchs importants : Marseille, Benfica et Saint-Pétersbourg. En Ligue 1, le succès obtenu à Strasbourg ce week-end (1-2) replace les Rhodaniens en 7position à seulement 2 points de la 3place. Garcia sera privé de son latéral droit, Léo Dubois, blessé pour plusieurs semaines, mais devrait récupérer son capitaine Memphis Depay. De son côté, Lille a confirmé ce samedi qu'il était costaud à domicile en prenant le meilleur sur Dijon (1-0). Comme souvent cette saison, la délivrance est venue de Victor Osimhen, le buteur nigérian, qui a inscrit sa 8réalisation et se rapproche du Lyonnais Dembélé (10 buts) au classement des meilleurs buteurs. Mais en déplacement, le LOSC est catastrophique et présente le pire bilan de Ligue 1 avec seulement 2 points pris en 7 matchs, restant même sur 4 revers de rang. Sur une série de 3 victoires dans son Groupama Stadium, cette équipe lyonnaise devrait pouvoir profiter des difficultés lilloises en déplacement pour s'imposer.