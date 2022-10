Pronostic Lyon Lille : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Match animé dans l'affiche entre Lyon et Lille

Une nouvelle fois très décevant lors de ces premiers mois de compétition en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a dû réagir assez rapidement afin de s'éviter une nouvelle saison difficile et un autre échec dans sa quête d'un billet européen. Aussi, les dirigeants rhodaniens ont décidé de se séparer du Néerlandais Peter Bosz et de faire confiance à Laurent Blanc qui a donc pris place depuis maintenant 3 semaines sur le banc de l'OL. L'ancien sélectionneur de l'Equipe de France a redonné un peu d'allant à cette équipe qui en avait bien besoin. Battus malgré une prestation convenable à Rennes (3-2), les Gones ont retrouvé un peu de confiance pour forcer la décision en toute fin de rencontre sur le terrain de Montpellier samedi dernier (1-2) et remonter à la 8place du classement. Cependant, les Lyonnais devront affronter un adversaire de grande qualité dimanche soir puisque Lille se place en 6position du classement et entretient une très belle dynamique depuis plusieurs semaines. Branchés sur courant alternatif lors des premières journées de championnat, les Dogues semblent avoir trouvé la bonne carburation désormais. Ils ont d'ailleurs remporté leurs 3 dernières rencontres disputées contre Lens (1-0), Strasbourg (0-3) et contre Monaco (4-3) dimanche dernier au terme d'une rencontre très spectaculaire. Portés vers l'avant, les hommes de Paulo Fonseca ne viendront sans doute pas au Groupama Stadium avec l'intention de fermer le jeu. Aussi, entre une équipe lyonnaise en quête d'un succès référence et une formation nordiste en pleine confiance, cette rencontre pourrait être ouverte et nous offrir un beau match à buts comme souvent avec ces deux équipes.