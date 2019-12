Pronostic Lyon Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Lyon doit prendre des risques face à Leipzig

L'Olympique Lyonnais et Rudi Garcia jouent gros ce mardi face à Leipzig. Le club rhodanien doit s'imposer pour être sûr de participer aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les protégés de Rudi Garcia se sont repris ce week-end à Nîmes avec une belle victoire (4-0) face à une équipe évoluant en infériorité numérique. Malgré la reprise en main de l'équipe par Rudi Garcia, l'OL continue d'être très irrégulier, enchaînant victoires et défaites. Face à Leipzig, les Lyonnais jouent leur avenir dans la compétition. A l'aller, l'OL avait réussi à s'imposer en profitant des erreurs défensives allemandes (0-2).

Cette équipe de Leipzig se présente à Lyon en étant assuré de jouer les 1/8. 2de Bundesliga, l'équipe de Nagelsmann réussit une très belle saison et vient de remporter 7 de ses 8 derniers matchs (pour un nul). Dans cette formation, on retrouve Timo Werner, en grande forme et auteur de 15 réalisations en 14 journées de championnat. L'Autrichien Sabitzer montre également de bonnes choses et a inscrit de superbes buts en Ligue des Champions. Equipe redoutable, Leipzig est capable de marquer à tout moment. Ce choc entre deux formations aux qualités offensives similaires, mais également capables d'encaisser des buts, devrait nous offrir une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté comme lors des 5 derniers matchs de Leipzig.