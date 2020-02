Pronostic Lyon Juventus : Analyse, prono et cotes + 120€ offerts sans conditions chez Betclic

120€ de remboursement peu importe si votre 1er pari est gagnant ou perdant, c'est ce que vous propose Betclic pour parier sur ce gros Lyon - Juve en exclu chez SoFoot

Lyon peine face aux "gros"

La Juve invaincue en Europe

Des retours à Turin

Les compo probables :

L’expérience turinoise vient à bout de l’OL

Ces dernières saisons, l'Olympique Lyonnais nous avait habitué à se sublimer lors des grosses affiches. Ce n'est pas le cas lors cet exercice puisuqe le club rhodanien a perdu tous ses matchs face à Lille, Rennes, Marseille et le PSG en championnat, soit les 4 premiers de Ligue 1. En Ligue des Champions, l'OL a eu très chaud et a été tout proche de passer à côté des huitièmes de finale. En position de force après son succès sur Benfica, les hommes de Garcia se sont inclinés sur le terrain du Zenit (2-0) et ont arrachés un nul salvateur lors de la dernière journée face à Leipzig (2-2) après avoir été rapidement menés de 2 buts. Le week-end dernier, les Lyonnais n'ont guère rassuré avec une victoire difficile sur le terrain de Metz (0-2), leur premier succès en championnat après 4 matchs sans victoire.La Vieille Dame a un objectif principal cette saison : le gain de la Ligue des Champions. Les Turinois ont survolé pendant plusieurs saisons la Serie A mais n'ont pas réussi à accrocher la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis 1996. La Juventus a été toute proche d'ajouter une nouvelle ligne lors des saisons 2014-15 et 2016-17 mais les Italiens ont buté respectivement sur les Espagnols du Barca et du Real. L'an passé, alors que le club avait recruté CR7 pour aller au bout, le club turinois a vu son parcours s'arrêter en quart face à l'Ajax. Cette saison, les Turinois sont invaincus dans cette C1 avec un seul nul laissé en route, sur le terrain de l'Atletico Madrid. La Vieille Dame peut compter sur un Cristiano Ronaldo en pleine forme et buteur lors des 11 dernières journées de Serie A. Moins en réussite lors de la phase de groupe, le Portugais est affûté pour cette seconde partie de saison.Rudi Garcia déplore toujours l'absence de deux joueurs offensifs majeurs à savoir son capitaine Memphis Depay et son milieu de terrain Jeff Reine-Adélaide. En défense, Koné a repris l'entraînement mais sera trop juste pour être titularisé. Le Brésilien Bruno Guimaraes, arrivé cet hiver de Paranaense, a connu sa première titularisation face à Metz et pourrait être l'une des surprises de Garcia au milieu. Devant, Moussa Dembélé, meilleur buteur lyonnais, est assuré de débuter. La Juventus voit son infirmerie se vider et les Higuain, Pjanic et surtout Chiellini devraient tous être dans le groupe qui défie Lyon. Les Italiens arrivent avec une très belle équipe et un CR7 en pleine forme.: Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Marcal – Guimaraes (Thiago Mendes), Tousart (Caqueret) – Terrier, Aouar, Toko-Ekambi - Dembélé: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Betancur, Pjanic, Matuidi (ou Rabiot) - Dybala, Higuain, Ronaldo.Décevant dans le jeu cette saison, l'Olympique Lyonnais va devoir se sublimer pour renverser une très solide formation turinoise. Malheureusement depuis le début de ce nouvel exercice, les Lyonnais n'ont jamais réussi à élever leur niveau de jeu face à des adversaires plus coriaces. La Vieille Dame veut quant à elle s'éviter une désillusion comme celle vécue l'an passé face à l'Ajax. Les hommes de Sarri arrivent à Lyon pour s'imposer et se placer idéalement avant le retour. Emmené par un exceptionnel Cristiano Ronaldo, la Juve a les arguments pour triompher au Groupama Stadium.