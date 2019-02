Pronostic Lyon Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Lyon enfonce Guingamp !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur cet Lyon - Guingamp :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A quelques jours d’affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, l’OL reçoit la lanterne rouge de Ligue 1 ce vendredi, Guingamp. Battu à Nice le week-end dernier (1-0), Lyon est dans l’obligation de s’imposer pour ne pas voir le LOSC, second, prendre ses distances. Les Aiglons ont donc mis fin à la série de 5 victoires consécutives des hommes de Genésio. Le manque d’efficacité des attaquants rhodaniens et la prestation XXL de Benitez expliquent ce revers. Souvent inconstants cette saison, les Lyonnais semblent, comme chaque saison, retrouver leur régularité dans la dernière ligne droite. Les prestations abouties délivrées sur la pelouse de Saint-Etienne et face au PSG (deux victoires lyonnaises 2-1) prouvent tout le potentiel de cette formation. Les Lyonnais retrouvent Guingamp qu'ils ont déjà battu deux fois cette saison au Roudourou : en Coupe de France (2-1) et en Ligue 1 (4-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐L’En Avant, finaliste de la Coupe de la Ligue, a seulement remporté une rencontre lors des 5 dernières journées de Ligue 1 (à domicile face à Rennes). Derniers du championnat, les Bretons ont même perdu 4 matchs sur cette période, avec notamment une énorme fessée prise au Parc lors de leur dernier déplacement en L1 (9-0). Avec l’objectif de se remettre en selle pour bien préparer la réception du Barca, nous voyons l’OL sortir une grosse prestation face à Guingamp.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Guingamp détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !