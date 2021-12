Pronostic Lyon Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon poursuit son sans-faute face aux Glasgow Rangers

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Salzbourg Séville chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après un an d’absence en Europe et sa demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Lyon a repris sa marche en avant sur le Continent cette année. Tombé dans un groupe d'Europa League assez homogène, le club français s’est appuyé sur son expérience pour réaliser un parcours brillant. 1et ne pouvant plus être inquiétés, les hommes de Peter Bosz ont remporté leurs 5 premiers matchs dont le match aller face aux Rangers à Ibrox Park (2-0) et sont ainsi assurés de voir les 1/8de la compétitions. Si tout roule en Europe, Lyon n’est pas sur la même dynamique en championnat. En effet, les Rhodaniens pointent à une décevante 12place, à 4 points de Nice, quatrième. Les derniers résultats confirment ces difficultés en Ligue 1 puisqu’les Lyonnais ont enregistré une défaite à domicile face à Reims (1-2) et un nul sur la pelouse d’une équipe de Bordeaux (2-2) qui lutte pour se maintenir. A deux reprises, les Lyonnais ont mené en Gironde mais n’ont pas su conserver leur avance. Cette rencontre européenne est une très bonne opportunité de se remettre la tête à l’endroit pour l’OL. Lors de cette phase de poule de C3, l’attaquant lyonnais Karl Toko-Ekambi s’est mis en évidence avec 6 buts et 2 passes décisives. Le Camerounais est même le meilleur buteur de cette compétition. Mais comme face à Bröndby (victoire 3-1 il y a 15 jours), Cherki (doublé) et Slimani (1 but) devraient avoir leur chance.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Glasgow Rangers se déplacent dans le Rhône sans réelle ambition puisqu’ils ont assuré la 2place du groupe et donc leur qualification pour les 16de finale en dominant le Sparta Prague (2-0) lors de la dernière journée. Contrairement au match aller, Steven Gerrard ne sera pas sur le banc de l’équipe écossaise puisqu’il a rejoint Aston Villa. Le Néerlandais Giovanni van Bronchorst, qui connait bien la maison, a repris l’équipe. Après avoir mis fin à la domination du Celtic l’an passé, les Rangers ont déjà repris les commandes du classement avec 4 points d’avance sur leurs grands rivaux. En forme, les Rangers ont remporté leurs 5 derniers matchs de championnat. Cette équipe s’appuie sur les Kamara, Hagi, Morelos, Tavernier ou Roofe mais pourrait également faire tourner. Impressionnant dans cette Europa League, Lyon devrait poursuivre son sans-faute, à domicile face à Glasgow. Comme face à Bröndby, il semble intéressant de jouer les paris "Slimani ou Cherki buteur" et "Cherki buteur".- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Salzbourg Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !