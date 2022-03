Pronostic Lyon FC Porto : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa

Lyon en mode européen face à Porto

Depuis l'entame de la saison, Lyon affiche deux visages différents, celui banal de la Ligue 1 et un nettement plus ambitieux en Europa League. En effet, les protégés de Peter Bosz ont tranquillement dominé leur groupe qui comprenait notamment les Glasgow Rangers. Ensuite, les Rhodaniens ont réalisé une très bonne opération lors du huitième de finale aller à Porto (0-1) en s'imposant sur une réalisation de Lucas Paqueta, astucieusement servi par un Dembelé souvent excellent (12 buts cette saison). Ces bonnes prestations européennes ne trouvent pas écho en Ligue 1, où l'Olympique Lyonnais vient de subir une déculottée à domicile face à Rennes (2-4). Battu dans tous les secteurs de jeu, le club olympien a une nouvelle fois manqué l'opportunité de se replacer parmi les formations européennes. 10seulement, les Rhodaniens accusent actuellement 6 points de retard sur Strasbourg (5) et 8 sur les Rennais (4). Pour affronter Porto, Bosz pourrait apporter quelques retouches à son XI avec notamment la titularisation de Gusto à la place d'un Dubois décevant.

De son côté, Porto domine son championnat national avec 6 points d'avance sur le Sporting. Les hommes de Sergio Conceiçao réalisent un parcours incroyable avec 22 victoires et 4 nuls lors des 26 journées disputées. Le week-end dernier, lesse sont tranquillement défaits de Tondela (4-0) relégable. Le FC Porto a également pris une option pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Portugal en s'imposant lors du match aller face au Sporting (2-1). La seule fausse note des dernières semaines vient donc de la défaite face à Lyon (0-1) lors du match aller. Porto a cru pouvoir égaliser, voire même gagner ce match, mais la VAR en a décidé (souvent de manière juste) autrement). Les protégés de Conceiçao avaient déjà connu une désillusion européenne, en Ligue des Champions, s'inclinant face à l'Atletico Madrid lors de la dernière journée de phase de poule. Ce qui avait poussé le club à être reversé dans cette C3. Touché à la tête lors de l'aller, l'expérimenté défenseur Pepe pourrait manquer ce match au Groupama Stadium. A domicile, Lyon pourrait passer en mode européen et s'imposer de nouveau face à Porto.