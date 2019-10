Pronostic Lyon Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon à la relance face à Dijon

Le mauvais début de saison de l'Olympique Lyonnais et la défaite dans le derby auront été de trop pour Sylvinho. Le Brésilien n'a pas survécu à ce départ catastrophique et a été remplacé de manière surprenante par Rudi Garcia. Pour sa première, il affronte Dijon au Groupama Stadium, soit un match à la portée des Lyonnais qu'il ne faudra absolument pas perdre sous peine de se mettre totalement à dos des supporters le plus souvent réticents à cette arrivée. En Ligue 1, l'OL ne s'est plus imposé depuis la raclée passée à Angers (6-0). 14, Lyon doit réagir pour ne pas se plonger dans une crise plus profonde et sans précédent ces dernières saisons. Sur le papier, Rudi Garcia dispose d'un des plus beaux effectifs de France. En face, il n'est pas surprenant de trouver Dijon dans la zone de relégation. Les Bourguignons ont déjà lutté toute la saison dernière pour se maintenir mais ont réussi à rester dans l'élite au bout des barrages. Les 7 premières journées de Ligue 1 ont été catastrophiques avec 5 défaites pour 2 matchs nuls. Mais avant la trêve internationale, le DFCO a remporté ses deux rencontres face à Reims (1-2) et à domicile face à Strasbourg (1-0). Néanmoins, une réaction de l'OL est attendue et l'effectif rhodanien est sur le papier largement supérieur. L'arrivée de Garcia pourrait être l'électrochoc tant attendu.