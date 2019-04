Pronostic Lyon Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Lyon - Dijon : la moutarde monte au nez des Gones !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Lyon - Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Olympique Lyonnais a subi une nouvelle et grosse désillusion en milieu de semaine en s’inclinant à domicile face à Rennes en demi-finale de la Coupe de France (2-3). Cette contre-performance est venue s’ajouter à l’humiliation du Camp Nou, au faux-pas en Coupe de la ligue face à Strasbourg et aux 4 points de retard concédés sur Lille pour la 2e place. Néanmoins, l’OL doit encre valider sa place dans les 3 premiers et retrouver les joies de la victoire. Les partenaires de Fekir affrontent une formation dijonnaise qui file tout droit en Ligue 2. Sur 4 victoires consécutives à domicile en Ligue 1 (dont l'une face au PSG), les Lyonnais ne devraient pas connaître trop de difficultés face aux bourguignons.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les hommes de Kombouaré sont sur une terrible série de 9 matchs sans victoire : 8 défaites et 1 nul. La nouvelle défaite concédée à domicile dimanche dernier face à un Nice diminué (0-1) a une nouvelle fois montré l’incapacité de cette formation à marquer. Les Dijonnais ont inscrit seulement 2 buts lors des 9 derniers matchs. Au regard de la dynamique de leurs concurrents pour le maintien, les Bourguignons ont déjà un pied en Ligue 2. Pour cette rencontre, nous voyons Lyon s’imposer et remporter les 2 mi-temps face à une équipe dijonnaise qui n'y arrive plus depuis le début de l'année civile.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !