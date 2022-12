Pronostic Lyon Clermont : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne contre Clermont

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Lyon - Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En retrait depuis maintenant plusieurs saisons à l'échelle nationale et, par conséquent européenne, l'Olympique Lyonnais court après son prestige d'antan. Privé de compétition européenne une nouvelle fois, le club rhodanien est passé à côté de son sujet en début de saison, ce qui a obligé les dirigeants à évincer Peter Bosz pour donner les clés du camion à Laurent Blanc. L'ancien coach de Bordeaux a tenté de limiter la casse avant la trêve internationale et a profité de la pause liée à la Coupe du monde pour relancer sa troupe. Si les amicaux n'ont pas tous été très bons, les Gones ont tout de même pu se défaire de Liverpool (1-3). Et mercredi, ils ont réalisé une très belle prestation pour s'imposer sur le terrain de Brest (2-4) avec la manière.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont cherche surtout à faire de son mieux pour conserver sa place une nouvelle fois au sein de l'élite. Après avoir accédé l'an dernier au plus haut niveau national pour la première fois de son histoire, le club auvergnat s'est plutôt bien débrouillé en début de saison pour compter encore un matelas assez confortable de 6 longueurs d'avance sur la zone de relégation. Toutefois, les hommes de Pascal Gastien sont dans le dur au niveau des résultats avec aucun succès obtenu depuis le 9 octobre. En difficultés avant la trêve internationale, les Clermontois ont également dû s'incliner en milieu de semaine à domicile contre Lille (0-2). Dimanche, face à des Gones plutôt en forme et portés par un Alexandre Lacazette qui a déjà inscrit 10 buts cette saison (encore buteur mercredi à Brest), ils pourraient concéder un nouveau revers au Groupama Stadium.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(258€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(370€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !