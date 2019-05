Pronostic Lyon Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon assure la LDC face à Caen

L'Olympique Lyonnais a réalisé une très belle opération le week-end dernier en s'imposant au Vélodrome (3-0) et en mettant le rival stéphanois à 4 points. Une victoire lors de cette 37journée assurerait aux Rhodaniens sa place sur le podium et un accessit pour jouer la Ligue des champions. Après une période trouble, les hommes de Bruno Génésio ont repris leur marche en avant. Sur les 4 dernières journées, les coéquipiers de Fékir ont gagné 3 matchs, pour 1 nul concédé face à Lille (2). Les attaquants lyonnais ont retrouvé de leur superbe en cette fin de championnat et devraient causer des dommages dans la défense caennaise. Le Stade Malherbe, habitué à lutter pour le maintien, réalise une fin de saison canon. A égalité avec Monaco, Caen vient à Lyon pour chercher au moins un point. La mission s'annonce compliquée face à des Lyonnais désireux de valider leur ticket pour la LDC. La bande au duo Mercadal-Courbis devrait s'attacher à bien défendre et à saisir la moindre opportunité qui se présentera en contre-attaques. Sur une bonne série, Caen n'est néanmoins pas encore au niveau de jeu de l'OL, qui a été l'une des rares équipes capables de battre le Manchester City de Guardiola cette saison. En mission pour leur dernier match au Groupama Stadium, les hommes du Président Aulas devraient s'imposer tranquillement pour valider la LDC.