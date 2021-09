Pronostic Lyon Bröndby : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon enchaîne face à Brondby

En terminant quatrième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour l’Europa League. Pour son entrée en lice dans la compétition, les hommes de Peter Bosz ont réalisé une excellente opération en s’imposant en Ecosse face aux Glasgow Rangers (0-2). Ce succès obtenu chez l’un des adversaires les plus coriaces du groupe place la formation lyonnaise en situation favorable. Après avoir connu une entame de championnat laborieuse avec une défaite à Angers et deux nuls à domicile face à Brest et Clermont, l’OL s’est progressivement repris. En effet, les Gones se sont imposés face à Nantes et Strasbourg. Ensuite, la formation rhodanienne s’est inclinée au Parc des Princes notamment sur un penalty généreusement accordé à Neymar, malgré une prestation d’ensemble intéressante. Victorieux de Troyes ensuite (3-1), l’Olympique lyonnais avait la possibilité d’enchainer face à Lorient. Mais pénalisé par l’expulsion sévère d’Emerson, l’OL a même vu Laurienté inscrire dans la continuité un coup-franc juninhesque. En infériorité numérique, les Lyonnais n’ont rien lâché pour combler leur retard par Toko-Ekamni (score final 1-1). Depuis le départ de la saison, le Brésilien Lucas Paqueta est certainement le meilleur joueur lyonnais. L’ancien joueur du Milan AC a déjà inscrit 4 buts, souvent de belle facture.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brondby est le champion du Danemark en titre. La formation entrainée par le Norvégien Frederiksen a devancé Midtjylland d’un point pour décrocher le titre. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, la formation danoise s’est inclinée lors de la double confrontation face à Salzbourg (4-2). Sur le plan national, Brondby occupe une décevante 8place lors de ce nouvel exercice. De plus, pour leur entrée en lice en Europa League, les dDanois ont été tenus en échec à domicile par le Sparta Prague (0-0). Le joueur majeur de cette formation est Mikael Uhre, auteur de 19 buts l’an passé et qui a déjà trouvé les filets à 6 reprises lors des 10 premières journées. Supérieur sur le papier et à domicile, l’Olympique lyonnais devrait s’imposer assez facilement face à Brondby.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavecdès la fin du matchavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Manchester United Villarreal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !