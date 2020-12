Pronostic Lyon Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon sur sa lancée face à Brest

Uniquement concerné par le championnat cette saison, l'Olympique Lyonnais a frappé un grand coup lors de la 14journée en s'imposant au Parc des Princes face au PSG (0-1). Ce succès permet à l'OL d'occuper la première place de Ligue 1 avec Lille. Les hommes de Rudi Garcia sont sur une excellente dynamique de 11 matchs sans la moindre défaite et de 5 victoires consécutives. Les Rhodaniens peuvent compter sur un effectif de qualité avec les Paqueta, Aouar, Toko Ekampi, Depay, Guimaraes ou Kadewere. Arrivé cet été en provenance du Havre, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière est enfin en pleine forme et signe d'excellentes prestations. Décisif face à Saint-Etienne et Angers, l'attaquant zimbabwéen a aussi inscrit le seul but de la rencontre au Parc. Dans un championnat plus ouvert que jamais, l'OL a une carte à jouer pour le titre.

De son côté, Brest est l'une des satisfactions de ce début de saison en Ligue 1. Les hommes de Dall'Oglio se sont imposés ce week-end à domicile face à Reims et ont réalisé une excellente opération au classement. En effet, ce succès leur offre 10 points d'avance sur la zone de relégation. Les Bretons pratiquent un jeu très agréable tourné vers l'offensive. Dans une bonne période, les Brestois viennent de remporter 4 de leurs 5 dernières rencontres. L'OL est prévenu mais devrait être en mesure de faire la différence à domicile, grâce à la richesse de son effectif et la profondeur de son banc.