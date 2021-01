Pronostic Lyon Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon tourné vers le titre face à Bordeaux

Battu par Metz il y a 15 jours (0-1), l'Olympique Lyonnais s'est rattrapé de la plus belle des manières en s'imposant dans le derby face à Saint-Etienne (5-0). Largement supérieur, le club rhodanien a surclassé les Stéphanois dans tous les secteurs de jeu. Ce succès a permis aux hommes de Rudi Garcia de rester dans les pas du PSG et de Lille. Dans une Ligue 1 plus ouverte que jamais, le club olympien a une belle carte à jouer, notamment car il n'est pas concerné par les compétitions européennes, au contraire des Nordistes et des Franciliens. Solide depuis le départ de cette saison, l'OL n'a perdu que deux rencontres en Ligue 1 face à Metz et Montpellier. Rudi Garcia devrait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet, puisque Paqueta revient de suspension, tandis qu'Aouar et Cornet sont sur le chemin du retour. Tenu en échec à l'aller par Bordeaux (0-0), Lyon veut profiter de sa forme actuelle pour s'imposer face aux Girondins, qui réussissent plutôt bien au Groupama Stadium ces dernières saisons.

En face, les Bordelais réalisent une excellente année 2021 avec 4 rencontres sans la moindre défaite. Les hommes de Gasset viennent de décrocher 3 succès consécutifs face à Lorient, Nice et Angers, pour un nul à Metz. Le week-end dernier, le club girondin a parfaitement débuté son match face à Angers avec un doublé de Hwang. Le SCO a ensuite largement dominé la rencontre et aurait dû revenir dans le match, avec un peu plus de réussite. Néanmoins, Bordeaux se satisfait de ce résultat qui lui permet de remonter à la 7place du classement, à 4 points de Rennes. Pour cette opposition qui ouvre la 22journée de Ligue 1, Lyon, tourné vers sa quête du titre, devrait pouvoir se sortir du piège bordelais à domicile.