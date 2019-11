Pronostic Lyon Benfica : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Un 3e succès de rang pour Lyon face à Benfica

Sur le papier, ce groupe G de la Ligue des Champions semblait l'un des plus homogènes. Après 3 journées, les résultats confirment ce constat puisque toutes les formations sont encore en mesure de se qualifier. L'OL occupe actuellement la 3place avec 4 points. Les Rhodaniens ont concédé un nul face au Zenit, avant de s'imposer à Leipzig. Lors du match aller face à Benfica, une erreur de Lopes a donné les 3 points aux Portugais. Depuis ce match qui avait montré du mieux dans le jeu rhodanien, le club lyonnais a enchaîné deux victoires consécutives en championnat : face à Metz et Toulouse. L'Olympique Lyonnais peut compter sur un grand Memphis Depay, double buteur avec un but décisif dans les arrêts de jeu samedi, qui semble beaucoup plus concerné depuis qu'il a reçu le capitaine depuis l'arrivée salvatrice de Garcia. Repositionné dans la 1partie de tableau en Ligue 1, l'OL veut poursuivre sur sa lancée en Europe. De son côté, le Benfica s'est relancé dans ce groupe grâce à son succès de l'aller face à Lyon. Néanmoins, les Portugais occupent la dernière place du groupe car ils s'étaient inclinés avant cela face à leurs deux autres adversaires : Leipzig et le Zenit. Les joueurs de Lisbonne ont notamment perdu leur seul match joué à l'extérieur, assez largement à Saint-Pétersbourg (3-1). A domicile, des Lyonnais en regain de forme et de confiance devraient confirmer leurs meilleures dispositions au niveau européen.