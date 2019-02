Pronostic Lyon Barcelone : 10€ offerts sans dépôt sur le match de Ligue des champions

Pour la grande affiche Lyon - Barcelone de ce mardi soir, Winamax a décidé de prolonger son offre de 10€ offert sans avoir à déposer le moindre centime pour jouer sur son site. Vous avez aussi le droit à votre 1er pari de 100€ remboursé en CASH si vous souhaitez déposer

Promo spéciale pour parier sur Lyon - Barcelone

ATTENTION :

Winamax recommande d'envoyer les documents directement en ligne sur son site pour un traitement plus rapide de la demande : 1 jour maximum à compter de l'envoi

Nos paris sur Lyon Barça

EXCEPTIONNEL

retirer ce remboursement directement sur votre compte bancaire

Lyon face à un défi d'envergure

Un Barça toujours aussi impressionnant

L'OL sans Fekir

Les compo probables :

Le Barça à l'expérience

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Lyon face à un défi d'envergure

La dernière participation de l'Olympique Lyonnais aux 8èmes de finale de Ligue des Champions remonte à la saison 2011/2012 et aucun élément de l'équipe actuelle n'était alors présent. Les Gones ont montré de belles dispositions lors des grands rendez-vous cette saison, que ce soit face à Manchester City ou encore contre le PSG. Mais les hommes de Bruno Genesio ont dû mal à enchaîner les grosses prestations et leur tâche s'annonce encore plus ardue ce mardi soir face à une formation catalane considérée comme l'un des principaux favoris au titre en C1.

Un Barça toujours aussi impressionnant

Éliminé dès les quarts de finale lors des 3 dernières éditions, Barcelone a fait de la Ligue des Champions son objectif prioritaire d'autant que le club catalan s'est encore rapproché du titre en Liga avec la défaite du Real ce week-end. Très convaincants depuis le début de la saison, les Blaugranas présentent l'un des plus beaux jeux d'Europe jusqu'à maintenant. Ils occupent d'ailleurs la tête de la Liga avec 7 unités d'avance sur leur plus proche poursuivant et ont impressionné lors de la phase de groupes de C1 en s'adjugeant facilement la 1place du classement, devant Tottenham, l'Inter et le PSV.

L'OL sans Fekir

Pour cette rencontre, Lyon enregistre la suspension de Fekir et, les forfaits du latéral potentiellement titulaire Rafael et du remplaçant Gouiri, blessés. Touchés vendredi à Guingamp (victoire 2-1), Denayer et Ndombelé sont incertains. Barcelone est privé des habituels remplaçants Cillessen et Rafinha. A peine remis d'une longue blessure, l'ancien défenseur central lyonnais Samuel Umtiti devrait être encore un peu juste ce mardi soir. L'ancien Nancéien Clément Lenglet devrait ainsi être de nouveau associé à Piqué en charnière centrale.

Les compo probables :

Lyon: Lopes - Dubois, Marcelo, Marçal, Mendy - Ndombele, Aouar, Tousart - Traoré (ou Cornet), Dembelé, Depay.
Barcelone: Ter Stegen - Sergi Roberto (ou Semedo), Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Dembele, Suarez, Messi.

Le Barça à l'expérience

Malgré ses bons coups réalisés face à City et PSG, l'Olympique Lyonnais ne part pas favori ce mardi soir face à Barcelone. D'autant plus avec la suspension de Fekir. Au regard du potentiel offensif présent au sein de ces deux équipes, cette rencontre devrait donner lieu à une rencontre spectaculaire avec des buts de part et d'autre. Plutôt à l'aise lors des grands rendez-vous, Lyon a les atouts pour poser des problèmes au collectif catalan mais le Barça, au-dessus, peut s'arranger.