Pronostic Lyon Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon enchaîne au Groupama Stadium face à Angers!

L'Olympique Lyonnais a connu une intersaison mouvementée, entre départs de joueurs cadres et arrivée d'un nouveau staff technique. La préparation des Lyonnais a soulevé de nombreuses questions justifiées au regard des prestations fournies par les hommes de Sylvinho. Mais pour l'ouverture du Championnat, l'OL a répondu présent face à Monaco et s'est imposé largement au Louis II (3-0). Les Rhodaniens ont profité de plusieurs faits de jeu en leur faveur : expulsion de Fabregas, boulette de Lecomte, mais ils ont aussi fait le nécessaire pour mettre la pression sur l'ASM. Des joueurs se sont distingués, comme la recrue Thiago Mendes au milieu et Moussa Dembélé à la pointe de l'attaque. Buteur, l'ancien du Celtic s'est montré disponible et a pesé sur la défense monégasque. Angers arrive dans le Rhône en confiance après avoir réussi une belle prestation collective face à une pâle équipe de Bordeaux (3-1). Stéphane Moulin sera néanmoins privé du très prometteur Reine-Adélaïde, qui vient tout juste de signer à l'OL (mais qui ne jouera pas cette rencontre). La saison passée, Lyon était arrivé à battre deux fois Angers, sur le même score (2-1). Pour cette affiche entre deux formations plaisantes, nous voyons une nouvelle fois les Lyonnais s'imposer dans une rencontre avec plus de 2 buts.