Pronostic Lyon Angers : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un match à buts entre Lyon et Angers !

Toujours 3de Ligue, Lyon a néanmoins perdu quasiment toute chance d'aller chercher la 2place du classement ces dernières semaines. Battus lors de leurs deux derniers matchs par Dijon (1-3) et Nantes (2-1), les Lyonnais doivent maintenant protéger leur place sur le podium face aux remontées combinées de Saint-Etienne et de l'OM. Marquant à quasiment tous ses matchs, l'OL encaisse trop de buts et 8 de ses 9 derniers matchs ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets.

12avec 41 points, Angers est allé chercher son maintien sur cette année 2019 en n'ayant perdu qu'1 seul de ses 11 derniers matchs. Si les Angevins ont souvent partagé les points, ils ont aussi su battre Caen en Normandie la semaine passée. Comme l'OL, Angers est capable de marquer sur chaque match mais encaisse aussi beaucoup de buts (39 buts marqués et 38 buts encaissées lors des 32 premières journées). 4 des 6 derniers matchs des Angevins ont d'ailleurs vu les deux équipes marquer. On pourrait ainsi voir des buts des deux côtés dans cette rencontre.