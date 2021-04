Pronostic Lyon Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon à la relance face à Angers

Bien placé dans la course au titre il y a quelques journées, l'Olympique lyonnais connaît des résultats décevants lors des dernières semaines. En effet, les Lyonnais ont signé deux nuls en déplacement face à Reims (1-1) et Lens (1-1), pour une défaite au Groupama Stadium face au Paris Saint-Germain (2-4). Cette mauvaise passe a poussé l'OL hors du podium de la Ligue 1. En revanche, la bande à Garcia est toujours dans le coup puisqu'elle ne compte que 5 points de retard sur Lille, et 2 sur le PSG. Absent de la Ligue des champions cette saison après avoir été demi-finaliste l'an passé, Lyon ne peut pas se permettre de manquer le top 3. L'équipe rhodanienne dispose certainement du 2plus gros effectif de Ligue 1 derrière le PSG, avec Depay, Paquetta, Aouar ou Denayer, qui devrait lui permettre de se relancer dans cette dernière partie de saison. Jeudi, Lyon a montré de nouveau sa fragilité en s'imposant difficilement face au Red Star en Coupe de France (2-2, victoire aux tab).De son côté, le SCO d'Angers ne risque plus rien avec ses 12 points d'avance sur le premier relégable. La bande à Stéphane Moulin a seulement remporté un match lors des 9 dernières journées. En dominant Sedan (0-1) en milieu de semaine, Angers s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Cette compétition devrait devenir l'objectif prioritaire du club lors de cette fin de saison, surtout pour le dernier exercice de Stéphane Moulin. Pour cette opposition qui clôture la 32journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais devrait se relancer en s'imposant avec la manière face à un Angers moins bien en ce moment en L1 et qui devrait se focaliser sur la CDF.