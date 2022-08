Pronostic Lyon Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon part sur de bonnes bases face à Ajaccio

Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 2020, l’Olympique Lyonnais a connu un passage à vide en Ligue 1. En effet, le club rhodanien a pu au mieux accrocher une place en Europa League il y a deux saisons et a même fini l’an passé loin des places européennes. Seulement 8e de Ligue 1, l’OL a décidé de maintenir sa confiance à Peter Bosz cet été, malgré une première année loin d’avoir été idéale. Pour pallier à ce manque de résultats, le club lyonnais a recruté plusieurs joueurs dont des anciens de la maison comme Lacazette ou Tolisso qui ont effectué leur grand retour dans leur club d’origine. A leurs côtés, on retrouvera également le latéral argentin de l’Ajax Tagliafico ou le prometteur milieu de terrain caennais Johann Lepenant. En revanche, les Denayer, Dubois, Ndombélé ou Emerson sont partis sous de nouvelles couleurs ou sont retournés dans leurs clubs. Cet été, l’OL a disputé de nombreuses rencontres amicales pour être prêt dès le début de saison. En effet, les Rhodaniens ont disputé pas moins de 8 rencontres pour un bilan final de 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Pour sa dernière sortie, Lyon a tenu tête au dernier 2du championnat d’Italie, l’Inter Milan (2-2) mais peut déplorer d’avoir été rejoint au score alors qu’il menait de 2 buts. Lacazette, déjà buteur face à Feyenoord la semaine précédente (victoire 2-0), avait scoré l'un des deux buts lyonnais face à l'Inter.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Ajaccio est parvenu à monter en Ligue 1 après avoir flirté avec la promotion lors des deux saisons précédentes. Le club corse a fini en 2position de Ligue 2 derrière Toulouse et a ainsi décroché sa place dans l’élite. L’objectif prioritaire du club corse est de se maintenir en Ligue 1 et pour cela, l’ACA a recruté plusieurs éléments comme Vidal, Mayembo, Alphonse ou les expérimentés Mangani ou Hamouma. Les protégés d’Olivier Pantaloni restent sur une préparation décevante avec seulement deux succès obtenus face à des formations évoluant dans les échelons inférieurs. Après avoir connu deux derniers exercices décevants, l’Olympique Lyonnais aidé par le retour de ses anciennes gloires devrait disposer assez facilement du promu ajaccien.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(430€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Lyon Ajaccio détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !