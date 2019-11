Pronostic Luxembourg Portugal : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Le Portugal finit en beauté au Luxembourg !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Luxembourg - Portugal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de ces qualifications à l’Euro 2020, le Luxembourg n’a été en mesure de prendre des points que face à Lituanie (victoire à l’aller, nul au retour). Dans ce groupe relevé avec la Serbie, l’Ukraine et le Portugal, la sélection du Duché n’a néanmoins pas démérité, dans la lignée de ses progrès entrevus lors des éliminatoires du dernier Mondial (les Luxembourgeois avaient d'ailleurs réussi à accrocher les Français quelques mois avant leur titre mondial). Les courtes défaites face à l’Ukraine (1-0) et celle contre la Serbie cette semaine (3-2) prouvent tous les progrès accomplis par cette sélection. Les joueurs de Luc Holtz restent cependant sur 6 défaites de rang à l’heure d’affronter des Portugais qui jouent leur qualification.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Surpris en Ukraine lors du dernier rassemblement, le Portugal a fait le travail face à la Lituanie (6-0) avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Les Portugais vont jouer leur qualification au Luxembourg et ne devraient pas connaître de désagréable surprise. Avec un CR7 en pleine forme et un effectif largement supérieur, le Portugal devrait s’imposer tranquillement. Même sur une pelouse que l'on annonce compliqué, les Portugais devraient faire le job, eux qui sont à portée des Serbes et doivent absolument l'emporter pour valider leur qualif. A l’aller, les Lusitaniens s’étaient imposés facilement (3-0) et l'on pourrait de nouveau voir une rencontre avec plus de deux buts.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Luxembourg Portugal encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !