Pronostic Luton Huddersfield : Analyse, cotes et prono des demi-finales de barrage de Championship

Huddersfield prend une option face à Luton

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Luton - Huddersfield :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les demi-finales des barrages en Championship ouvrent avec l’opposition aller entre Luton et Huddersfield.(surnom de Luton) étaient certainement la formation que tous les autres barragistes espéraient rencontrer. Les protégés de Nathan Jones ont réalisé une excellente saison en terminant à la 6place du classement, la dernière qualificative pour ces barrages. Lesont définitivement décroché leur ticket en s’imposant contre Reading lors de la dernière journée sur une réalisation de Cornick. Dans cette équipe on retrouve des joueurs expérimentés, à l’image de Snodgrass ou de Cameron Jerome, qui ont disputé plusieurs saisons en Premier League. Les hommes forts du club sont le jeune Elijah Adebayo (16 buts) qui a manqué les deux dernières journées de championnat et Harry Cornick (12 réalisations).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Huddersfield a décroché la pire des places, c’est-à-dire celle de troisième. En effet, si les deux premières positions permettent de monter directement en Premier League, la troisième oblige à disputer des barrages. Les Terriers (surnom d’Huddersfield) ont fini la saison en pleine forme avec 6 victoires et un nul. Lors de la dernière journée, Huddersfield s’est imposé à domicile face à Bristol City (2-0) et a raflé la troisième place à Nottingham. Les hommes de Corberan ont une belle carte à saisir face à Luton contre lesquels ils n’ont pas perdu cette saison, avec un nul à Luton (0-0) et une victoire à Huddersfield (2-0). Le meilleur buteur de cette équipe est Danny Ward qui a inscrit 14 buts, mais qui a peu marqué lors des dernières journées. Solde formation et difficilement manœuvrable, Huddersfield devrait accrocher au moins un nul face à Luton et prendre une option pour la qualification en finale des barrages.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Luton Huddersfield encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !