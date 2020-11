Pronostic Ludogorets Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Tottenham à la relance face à Ludogorets

Une nouvelle fois champion de Bulgarie, Ludogorets a participé aux barrages de la Ligue des Champions. Les Bulgares se sont imposés face à Bucdunost mais se sont ensuite inclinés face aux Danois de Midtjylland (0-1). Basculé en Europa League, Ludogorets est très mal parti avec déjà deux défaites consécutives concédées face à Anvers (1-2) et contre LASK (4-3). Dernier du groupe, le club bulgare affronte ce jeudi l'adversaire le plus fort de la poule sur le papier, à savoir les de Tottenham. En championnat, Ludogorets est en tête avec le Lokomotiv Plovdiv mais compte un match de moins.

De son côté, Tottenham cherche son rythme de croisière depuis le départ de cette nouvelle saison. Les hommes de Mourinho sont capables de réaliser d'excellentes prestations comme ils l'ont démontré à Old Trafford (6-1) ou pendant 80 minutes face à West Ham, mais aussi de contre-performances ou passages à vide inattendus. Ce fut le cas lors des 10 dernières minutes face à West Ham ou lors des arrêts de jeu face à Newcastle. La semaine passée, les se déplaçaient en Belgique pour affronter Anvers. Pour cette rencontre, le Mou' avait opté pour une équipe remaniée mais qui avait tout de même belle allure puisque le coach portugais avait aligné Alli, Bale, Reguillon, Lo Celso, Vinicius ou Bergjwin. Décevants, ils ont été pour la plupart remplacé par Mourinho dès la mi-temps. Les entrées des habituels titulaires n'ont pas changé le cours du match, largement dominé par Anvers (1-0). Le week-end dernier, Tottenham s'est imposé à domicile face à Brighton dans une rencontre globalement décevante (2-1). La bonne nouvelle est ce but de la victoire scoré grâce aux deux anciens Madrilènes, Bale ayant marqué sur un service de Reguilon. Désireux de repartir de l'avant et supérieur à son adversaire du soir, Tottenham devrait s'imposer en Bulgarie.