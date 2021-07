Pronostic Ludogorets Shakhtyor Soligorsk : Analyse, cotes et prono du 1er tour aller des qualifications de la Ligue des champions

L’expérience de Ludogorets face au Shakhtyor Soligorsk

Tombé dans une poule relevée en Europa League la saison passée, Ludogorets avait fini avec un zéro pointé. Battue par Tottenham, Anvers et le LASK, l'équipe bulgare s'est ensuite consolée sur le plan national en décrochant un nouveau titre de champion. Dominateur, Ludogorets a fini la saison passée avec 9 points d'avance sur le Lokomotiv Plovdiv et 12 sur le CSKA Sofia. Sur le plan national, la seule fausse note est venue de l'élimination en demi-finale de la Coupe par le CSKA Sofia (2-1). Dans cette équipe, on retrouve le joueur passé par le FC Nantes, Claudio Keseru qui a remporté le titre de meilleur buteur l'an passé, avec 18 réalisations. Aux côtés du Roumain qui est au club depuis de nombreuses saisons, évoluent les brésiliens naturalisés bulgares, à savoir Cicinho et Wanderson, mais aussi l'ancien Guingampais Jordan Ikoko qui dispute sa 3saison avec le club bulgare. Lors des matchs amicaux de préparation, Ludogorets a fini en beauté avec une large victoire sur le club autrichien de LASK (3-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Shakhtyor Soligorsk est en plein championnat de Biélorussie. La formation biélorusse a déjà disputé 14 rencontres où elle a rapidement pris les commandes. Les hommes de Roman Grygorchuk se montrent très solides puisqu'ils sont toujours invaincus avec un excellent bilan de 13 victoires pour un nul. Arrivé de Shkupi à l'intersaison, l'attaquant gambien Dembo Darboe réalise des débuts tonitruants avec 13 réalisations en 14 matchs disputés. L'an passé, le Shakhtyor s'était livré une belle bataille pour le titre avec le BATE Borisov, habituel ogre national. Le club de Soligorsk avait fini par s'imposer avec un seul point d'avance au terme des 30 journées de championnat. Avec l'avantage du terrain et une plus grande expérience de ce type d'événements, Ludogorets devrait s'imposer face au club biélorusse du Shakhtyor Soligorsk.