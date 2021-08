Pronostic Ludogorets Malmö : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue des champions

Un Ludogorets – Malmö avec des buts de chaque côté

Ludogorets et Malmö s'affrontent pour une place dans la prochaine Ligue des champions. Les Suédois ont fait un grand pas en s'imposant lors du match aller avec un avantage de 2 buts (2-0). Les Bulgares de Ludogorets vont devoir réaliser un exploit pour se qualifier en prenant des risques. Pour en arriver là, les hommes de Dambrauskas se sont défaits des Biélorusses du Shakhtyor Soligorsk (2-0), des Slovènes de Mura (3-1) et surtout des Grecs de l'Olympiakos (3-3, victoire aux tirs aux buts). Sur le plan national, Ludogorets est très bien parti en remportant la Supercoupe face au CSKA Sofia et en s'imposant lors des 3 premières journées du championnat, avec notamment un large succès face au Lokomotiv Sofia ce week-end (5-0). Le capitaine d'origine brésilienne Wanderson est l'un des meilleurs éléments de cette équipe.

En face, Malmö a débuté très tôt sa campagne de qualification avec des oppositions face aux Lettons de Riga (2-1) mais aussi contre les Finlandais de HJK (4-3). Les hommes de l'ancien international danois Jon Dahl Tomasson ont réalisé un exploit lors du tour précédent face aux Ecossais des Glasgow Rangers en remportant les deux matchs sur le même score (2-1). Dominés dans la possession par Ludogorets lors du match aller, les Suédois se sont montrés plus percutants offensivement avec des buts inscrits par Birmancevic et Berget. Après 16 journées de championnat, Malmö est dans le coup pour le titre puisqu'il est leader (le club compte le même nombre de points que Djurgarden avec un match en plus joué). Le Croate Antonio Colak est le meilleur buteur de cette formation avec 8 réalisations. A l'image des confrontations précédentes de Malmö face aux Rangers et contre HJK, on devrait voir une rencontre avec des buts de chaque côté.