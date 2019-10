Pronostic Lorient Troyes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Lorient et Troyes !

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 2 nous offre un duel entre deux prétendants à la montée : Lorient et Troyes. Les Merlus ont connu une grosse déception la saison passée en échouant à accrocher les barrages. Le club a décidé de faire appel à Christophe Pélissier, qui a déjà connu la montée avec Amiens, pour lui confier l'équipe. Le technicien réussit un très bon de début de saison puisque sa formation est en tête avec 3 points d'avance sur Lens et 5 sur le 3avant les matchs de vendredi. Cependant, les Bretons restent sur deux matchs nuls face à des formations du haut de tableau : Le Havre (0-0) et Ajaccio (2-2). Les Bretons vont vouloir faire coup double ce samedi, accentuer leur avance et éloigner un poursuivant. De son côté, Troyes est inconstant et alterne entre série de victoires et contre-performances. Après 2 revers de rang face à des équipes en difficulté (Orléans et le Paris FC), les hommes de Battles se sont repris face au Mans (2-1). Quatrièmes de Ligue 2, les Troyens veulent effectuer un rapprochement avec la tête. Les rencontres entre ces deux formations offrent régulièrement des buts (+ de 2 en moyenne) et 7 des 11 matchs de Troyes se sont terminés avec des buts de chaque côté. Pour cette affiche entre deux belles attaques de Ligue 2 (16 buts marqués en 11 journées pour Lens, 15 pour Troyes), nous partons donc sur le pari "Les deux équipes marquent".