Pronostic Lorient Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient et Troyes se font plaisir

Cette opposition entre Lorient et Troyes met aux prises deux formations qui viennent d'accrocher leur maintien en Ligue 1 le week-end dernier. Pour la première fois de la saison, ces deux équipes évolueront sans pression. Lorient avait réalisé une entame de championnat intéressante avant de connaître une traversée du désert. Le club breton s'est repris en 2022, comme il l'avait déjà fait la saison précédente à pareille époque. Progressivement, les Merlus sont parvenus à maintenir leur avance sur la zone de relégation. La force des Bretons aura été d'être très performants dans les confrontations directes face à des adversaires impliqués dans le maintien avec plusieurs victoires importantes face à Clermont, Metz ou Saint-Etienne lors des dernières journées. La semaine dernière, le club lorientais a officiellement assuré sa place en obtenant le point du nul à Bordeaux (0-0). Les hommes de Pélissier vont vouloir finir sur une bonne note devant leur public.De son côté, Troyes a également réussi sa mission maintien en connaissant différentes périodes lors de cette saison. Parfois brillants, les Troyens ont également vécu des passages plus compliqués. Lors des dernières journées, l'ESTAC a notamment pris des points précieux lors de son succès contre Lille (3-0) et un nul au Parc des Princes face au PSG (2-2). La dernière défaite concédée contre Lens n'a rien changé au classement. Le club troyen a connu un changement majeur lors de l'intersaison avec le départ de Laurent Batlles. Après quelques semaines d'adaptation, Bruno Irles a su imposer sa vision au sein de l'ESTAC. Pour leur dernier match de la saison, qui plus est sans la moindre pression, Lorientais et Troyens pourraient nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.