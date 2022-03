Pronostic Lorient Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg ne baisse la garde face à Lorient

A l'instar de Troyes et Saint-Etienne, Lorient est pleinement engagé dans son objectif de maintien. L'an passé, les Merlus avaient réussi à se sauver en terminant forts et rêvent d'un destin similaire. Pas toujours régulier dans ses performances malgré son regain de forme, le club breton a décroché récemment des précieuses victoires à l'extérieur contre Brest (0-1) et Clermont (0-2). En Auvergne, les hommes de Pelissier ont été heureux de rentrer au vestiaire sur un score nul mais ont ensuite fait la différence en contres en seconde partie de rencontre pour prendre 3 points précieux avec un nouveau but de la recrue hivernale Ibrahima Koné (3 buts en 6 matchs). Cette victoire a permis à Lorient de sortir de la zone rouge et d'occuper la 17e place avec un seul point d'avance sur Sainté. Le bilan des 10 dernières réceptions au Moustoir est en revanche loin d'être satisfaisant avec une seule victoire obtenue face à Lens (2-0). Les deux derniers matchs à domicile se sont conclus sur des défaites face à Montpellier (0-1) et Lyon (1-4).

De son côté, Strasbourg est la surprise de la saison en Ligue 1. Le club alsacien tient bon dans la course européenne malgré une concurrence acharnée. Le Racing est sur une excellente dynamique puisqu'il n'a perdu qu'une seule fois au cours des 10 dernières journées face à Bordeaux. Dernièrement, la formation alsacienne avait enchaîné les matchs nuls contre St Etienne (2-2), Nice (0-0) et Reims (1-1). La semaine passée, les hommes de Julian Stéphan ont renoué avec le succès en dominant Monaco (1-0) grâce à un retourné acrobatique de Djiku. Ce résultat obtenu face à un adversaire direct pour l'Europe permet aux Alsaciens de compter 4 points d'avance sur leur 1er poursuivant, Lille. Excellent lors de la première partie de saison, le meilleur buteur strasbourgeois Ajorque a connu un coup de moins bien lors des dernières rencontres et a laissé Gameiro se rapprocher au classement des buteurs (10 buts pour Ajorque, 9 pour Gameiro). Performant et régulier, Strasbourg devrait au moins accrocher le point du nul en Bretagne face à une équipe lorientaise actuellement plus efficace loin de ses bases.